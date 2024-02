Beatriz Archidona no se corta al decir cómo es trabajar con Santi Acosta en ‘De Viernes’ realmente

Beatriz Archidona ha tenido en poco tiempo un ascenso meteórico en Telecinco. La periodista ha pasado de ser reportera y colaboradora en algunos de sus programas a sustituir a Ana Rosa Quintana en ‘TardeAR’ y, ahora, ponerse al frente de ‘¡De viernes!’ junto a Santi Acosta.

La presentadora ha concedido una entrevista a FormulaTV donde desvela cómo es trabajar con Santi Acosta. Además, responde a las acusaciones de Baldomero Toscano, exdirectivo de Mediaset, quien aseguró que ‘¡De viernes!’ era un programa antiguo. «Cada uno es libre de comentar lo que quiera. Tampoco creo que tengan nada malo las cosas antiguas, la televisión tiene ciclos y hay formatos que llevan muchos años en parrilla», reconoce.

Además, Beatriz Archidona recuerda que «la televisión la ve todo tipo de público: gente más joven, gente más mayor… Nosotros podemos dar un toque del corazón de hace años, dándole la actualidad del momento con otro ritmo, otros colaboradores, otros presentadores… Si conseguimos aunar todo esto, me parece que el objetivo es ideal. ¿Qué es antiguo? Yo soy de esa generación y es un formato que me gusta, así que igual la antigua soy yo».

Beatriz Archidona: «Santi Acosta es maravilloso»

Sobre Santi Acosta, la periodista solo tiene buenas palabras: «Santi es maravilloso. No habíamos coincidido nunca, no nos conocíamos. Cuando nos comunicaron que empezaba el formato, me llamó un sábado y ya empezamos a hablar, y luego en las promos, pero no habíamos coincidido nunca. Hemos encajado muy bien y estamos mano a mano trabajando muy a gusto».

«De vez en cuando nos reímos porque Santi es muy irónico, parece serio, pero Santi es tremendo. Disfrutamos mucho. Hemos hecho muy buen equipo y hemos encajado muy bien y cada uno sabe cuál es su rol, su fuerte y con eso jugamos. Santi es maravilloso», insiste Beatriz Archidona, dejando claro lo bien que se llevan.

Además, recuerda «los programas que ha hecho (Santi Acosta) y es su formato por excelencia. Yo también vengo de otro magacín matinal o de la tarde, que es diferente al prime time, entonces siempre es bueno tener a los mejores con uno para aprender. De hecho, siempre me he rodeado con los mejores: con Ana Rosa, con Santi… Más no puedo pedir».

La presentadora a quienes comparan de ¡De viernes! con el ‘Deluxe’: «Es otra época»

Sobre las palabras de Toscano en donde comparó a ‘¡De viernes!’ con ‘Sálvame Deluxe’, Archidona dejó claro que son dos programas distintos. «‘Sálvame’ ha estado muchísimos años. A mí no me da pudor hablar de ‘Sálvame’ porque fue un formato que gustó muchísimo a la gente y que estuvo muchos años e hicieron muchas cosas bien, aunque seguro que también hicieron muchas cosas mal. Pero es otra época, otra etapa», asegura la periodista en su entrevista a ‘FórmulaTV’.

«Al final, lo importante no somos nosotros, son los invitados, la gente, las historias que nos cuentan. A lo mejor no hay tanto escándalo, pero lo importante es escuchar y que vengan, que se sienten y cuenten su historia», concluye. Respecto a si el programa había llamado a María Patiño para participar en un homenaje, como así dijo ella misma, Beatriz Archidona dejó claro que «eso no depende de mí, no tengo ni idea. A María Patiño le tengo muchísimo cariño, pero eso no depende de mí, no sabría contestarte porque de verdad que no tengo ni idea».