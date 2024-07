María José Suárez se enoja con el equipo de ‘De Viernes’ y lanza este órdago: «Es descarado»

María José Suárez acudió a ‘De viernes’ para aclarar de una vez por todas su versión de todo lo sucedido con Álvaro Muñoz Escassi, pero no pareció convencer a los presentes. La modelo quiso desmantelar las mentiras del jinete en su anterior entrevista en el programa de Telecinco, pero se encontró con un elenco de colaboradores escépticos que miraron con lupa todas sus palabras.

Tras llegar al plató escoltada, con chófer y alfombra roja incluida, la modelo se sentó en el plató de ‘De viernes’ lista para responder y desmentir todo lo que su ex pareja había contado la anterior semana. «Veo maldad en Álvaro hacia mí. Lo veo tan falso…», comenzó señalando la sevillana antes de comenzar su relato de lo que ha provocado la ruptura.

«Me siento como un perro que le quitan pulgas», confesó María José Suárez para preparar a todos los colaboradores del programa de Telecinco. Lo primero que quiso aclarar es que la infidelidad de Álvaro Muñoz Escassi no le cogió por sorpresa. «Tonta no soy. Sabía cómo es Álvaro y que esto podía pasar en cualquier momento», explicó la invitada estrella de la noche.

María José Suárez, muy seria con ‘De viernes’: «Eso te lo estás inventando»

Fue ahí cuando se remontó al mes de mayo, supuestamente cuando comenzó la caída en picado de la relación, pues María José se tuvo que ausentar durante mucho tiempo del lado de Álvaro debido a un viaje personal. La andaluza explicó que, durante una llamada el jinete aseguró que estaba a las afueras de Madrid, pero minutos más tarde, en una videollamada, se dio cuenta de que estaba en la casa de ambos. Entonces se dio cuenta del engaño.

María José Suárez en ‘De viernes’

Sin embargo, la ruptura no se produjo ahí. María José Suárez explicó a los colaboradores que decidió creer en la palabra de su pareja, que le aseguró en su momento que había regresado a casa para «coger un abrigo». Toda esa confianza ciega se esfumó cuando el famoso email llegó a manos de la modelo, en los que Valerie, la persona con la que Escassi se encontraba en el momento de las llamadas, le confesó a María José que Álvaro le había llegado a enseñar imágenes íntimas de ella y él.

«No era consentidora de una relación abierta»

Una vez abrieron este cajón, ‘De viernes’ inició un debate sobre el tipo de relación que Álvaro y la modelo llevaban. «Yo no era consentidora de una relación abierta y nunca me he grabado con él», insistió la sevillana mientras los colaboradores comenzaban a poner en duda su relato. Entonces, muy ofendida, María José se plantó ante el equipo del programa. «Eso te lo estás inventando. Esa no es la cuestión aquí», sentenció la invitada, visiblemente molesta.

Para demostrar que su versión es la que se corresponde con la realidad, y no la del jinete, continuó ofreciendo información más precisa para convencer a los tertulianos de ‘De viernes’. «No era conocedora de que Álvaro nos grabase manteniendo relaciones… Es un delito que Álvaro enseñe un vídeo de los dos a terceros», terminó señalando María José Suárez, que confesó que no denunciará a su ex pareja porque prefiere «correr un tupido velo».

Sin embargo, la modelo se sintió acorralada a lo largo de la entrevista y soltó un órdago a los colaboradores: «Entiendo que vosotros queráis proteger a Álvaro, que va a trabajar en esta cadena, pero esto es muy descarado y la audiencia no es tonta«. Y es que en los últimos días se ha apuntado a que Escassi podría ser colaborador de ‘TardeAR’.