Alba Carrillo se levanta de su puesto en 'D Corazón' por lo visto con una compañera: "No dejas hablar"

Este sábado 8 de marzo se celebra el 8-M, el día Internacional de la Mujer y por eso 'D Corazón' ha querido hacer un programa completamente femenino con Anne Igartiburu y cuatro de sus colaboradoras: Valeria Vegas, Gema Fernández, Alba Carrillo y Marina Bernal.

A lo largo de todo el programa se ha visto varios piques entre las colaboradoras a la hora de debatir temas sobre la serie que prepara Isabel Pantoja y el futuro de la tonadillera o la situación de Joaquín Sánchez y su mujer Susana Saborido con todo lo que está saliendo de Claudia Bavel o de José Saborido, el cuñado del futbolista.

Aunque si ha habido un tema que ha generado mucho revuelo en el plató era el del comunicado de Jesulín de Ubrique y María José Campanario solicitando a los medios que no despixelen a su hijo Jesús a pesar de haber cumplido 18 años porque es un personaje que no es público. Un asunto que generaba un debate entre Marina Bernal, Alba Carrillo y Gema Fernández.

Y es que Gema Fernández se mostraba muy crítica con la actitud y la hipocresía de Jesulín de Ubrique. "Belén Esteban está negra igual que yo porque cuando su hija defendió durante años que quería el anonimato el padre no se implicó en nada y ahora sí da la cara por su hija Julia que ha querido ser pública toda su vida", sostenía la colaboradora.

Gema Fernández, rotunda contra la hipocresía de Jesulín

Unas palabras que eran replicadas por sus compañeras pues consideraban que el torero tenía el derecho de poder evolucionar y haberse dado cuenta de sus errores. Aunque Alba Carrillo sí que estaba de acuerdo con ella en que Jesulín no había tratado igual a todos sus hijos. "Él tiene que tratar por igual a todos sus hijos", aseveraba.

Pero Marina Bernal se enfrentaba con ellas al defender que la imagen que se da de Jesulín es muy diferente a cómo es en realidad el torero asegurando que era la prensa la que se había encargado de manchar su imagen. "Tú a día de hoy no sabes la realidad y si su hija mayor no quiere hacer público nada que pertenezca a su intimidad nosotros tampoco podemos ponerlo en tela de juicio", comentaba Marina.

"Si a mí la hija de Belén Esteban me parece la persona más coherente del mundo del corazón, ha sido toda su vida coherente, no ha ido para atrás y para adelante como hacen todos que dicen que no quieren ser públicos pero luego hacen una portada", defendía Gema Fernández. "Y luego ha aprovechado la situación que su madre le ha ofrecido para estudiar y formarse y eso ojalá que todos los hijos de famosos sigan su camino", apostillaba Alba Carrillo.

Alba Carrillo se encara con Gema Fernández por no dejarle hablar

Después de que Marina Bernal cuestionara que no deben ser los periodistas los que juzguen a alguien como padre sino sus propios hijos, Gema Fernández insistía con la hipocresía del marido de María José Campanario porque ahora pide el anonimato para sus hijos pero el primero que los sacó en portadas de revista fue él.

Era entonces cuando Alba Carrillo se levantaba de su sofá para tratar de hablar porque Gema Fernández no la dejaba. "Es que el padre cuando decide vender su niña recién nacida en la portada", aseguraba la periodista. "Pero Gema, Gema, escucha ya hombre, que no dejas hablar", le espetaba Alba levantándose de su asiento y dirigiéndose a su compañera que también se levantaba.

"No te levantes", le pedía su compañera. "Me levanto si quiero", apostillaba Alba. "Pero chicas que estamos en el 8-M vamos a rebajar", les solicitaba por su lado Marina Bernal. "Es que somos mujer empoderadas", se defendía Gema. "Es verdad soy empoderada y... Pero no escucha una cosa. Mira que Jesulín no es santo de mi devoción y es verdad que con Andrea no ha sido igual que con sus otros hijos pero ha aprendido de sus errores y mira como al hijo pequeño no ha hecho lo mismo. Todos aprendemos a ser padres y ahora tiene unos hijos adolescentes que le demandan una cosa que a lo mejor cuando eran niños se equivocó", sentenciaba Alba.