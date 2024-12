Gema Fernández se deslengua contra Bárbara Rey en unos términos que rebasan la dureza

Mientras Antena 3 está optando por no hacer apenas referencia a la entrevista de Bárbara Rey en el especial de 'De Viernes' en Telecinco; TVE si que está dedicando buena parte de la sección de corazón de 'Mañaneros' a comentar las declaraciones de la ex vedette. Así, María Eugenia Yagüe, Gema Fernández y Alberto Guzmán entre otros han analizado todo en el magacín que presenta Adela González.

Y Gema Fernández, que ya fue bastante crítica con Bárbara Rey a raíz del testimonio de su hijo Ángel Cristo cuando colaboraba en 'Así es la vida', ha vuelto a mostrarse sin filtros a la hora de hablar de ella en 'Mañaneros'.

Así, Adela González le preguntaba a su compañera por una de las cosas que dijo Bárbara Rey en su entrevista. "Una de las cosas que ha dicho es que no sé como no se oía el clic, clic de las fotos", le cuestionaba la presentadora. "Es que yo creo que al rey es lo último que se le pasó por la cabeza porque él gozaba de esa impunidad y estaba completamente convencido de que no le podía pasar nada porque esto lo había hecho muchas veces, Bárbara no fue la primera ni la última", contestaba Gema Fernández.

"En cualquier caso, a mí me decepcionó mucho esa entrevista de Bárbara porque yo creo que omite mucha verdad, cuenta lo que quiere. Yo la vi muy sobreactuada y yo creo que siempre se guarda algo. Los que conocemos la historia de Bárbara y hemos vivido muchísimas situaciones, nosotras somos prácticamente vecinas, sabemos que ha contado las cosas como ha querido y que ha tapado muchísimo", sentenciaba la periodista.

De ese modo, para Gema Fernández esta entrevista no ha supuesto mucho cambio con respecto a lo que Bárbara Rey ya había contado en el Chester de Risto Mejide. Pero además la colaboradora se ha fijado en un detalle inapelable de su entrevista: el hecho de que siempre hable de muertos.

"Y bueno luego solo habla de muertos, porque de quién acusa, de quién habla, los testigos son gente a la que no podemos preguntarle si eso ocurrió así o no", destacaba Gema Fernández. "Y luego de esta parte que estamos hablando de que intentaron matarla y tal yo creo que exagera, en ningún momento esa operación llevaba implícito el cargarse a Bárbara. Otra cosa es que ella diera mucho la lata y quisieran quitarla del medio de otra manera", añadía la tertuliana.

"Bueno yo creo que exagera pero que entren a tu casa, que te engañen para ir a recoger un premio", sostenía Alberto Guzmán. "Bueno chico y que grabes al rey mientras tienes relaciones sexuales en tu casa...", le replicaba Gema. "Yo creo que como mínimo asusta que entren en tu casa a robarte un material que saben que es tuyo", terminaba de decir el colaborador. "¿Y no te asusta ponerte a grabar sabiendo que te está investigando un gobierno, que está encima tuya el CESID, que te estás liando con el rey de España? ¿No te asusta que vas a la tienda del espía para poner todo un dispositivo para grabar al rey?", incidía Gema.

Gema Fernández, contundente contra Bárbara Rey: "Que cuente la verdad"

Por su parte, Laura Lobo entraba en el debate de 'Mañaneros' asegurando que Bárbara Rey cuenta "su verdad". "Bueno la que quiere", matizaba Gema Fernández. "Ella cuenta su verdad, pero la verdad solo hay una. Yo no sé si a ella de verdad la intentaron quitar del medio como ella dice, pero a ella le pasaron cosas extraordinarias", aseveraba Laura. "Pero es que ya es extraordinario estar acostándote con el rey de España y tú te tienes que esperar las consecuencias y más si estás jugando a juego tipo mafia poniendo todo un dispositivo para grabar", soltaba Gema.

"A mí me parece que Bárbara fue muy valiente e igual que fue muy valiente en eso podía ser igual de valiente ahora para contar lo que queremos oír, que es la verdad", sentenciaba Gema Fernández.