Alba Carrillo habla alto y claro sobre la última hora de Anabel Pantoja en 'D Corazón': "Es gravísimo"

A Anabel Pantoja le ha salido una defensora inesperada, Alba Carrillo. Este domingo, 23 de febrero, en 'D Corazón' la colaboradora ha roto una lanza a favor de la influencer tras las críticas que ha recibido por exponer demasiado a su hija en redes sociales. Y es que la sobrina de Isabel Pantoja no deja de estar en el foco de la polémica, cuando no es por una cosa es por otra.

Mientras continúa la investigación sobre Anabel Pantoja y su pareja, David Rodríguez, por las lesiones que se percibieron en su bebé Alma, las redes sociales se le han echado encima por la excesiva exposición de la pequeña. Todas estas polémicas han hecho mella en la influencer. Ya que, según numerosos colaboradores de televisión, muchas marcas habrían dejado de querer trabajar con ella por la mala imagen que podría dar.

El abogado Jesús Alexis Bethencourt ha definido este comportamiento como "un peligro para la infancia". "Es un medio de explotación que no está reglada, pero está claro que va a haber una acusación y se va a dirigir contra los progenitores", ha dicho el letrado en el programa de crónica social de La 1. Unas palabras con las que se ha mostrado muy dura Alba Carrillo, que las ha tachado de "aberración".

Alba Carrillo rompe una lanza a favor de Anabel Pantoja: "Me parece una aberración"

"Esto ya me parece una aberración, el paternalismo con los propios padres. A partir de ahora vamos a dedicarnos a tener hijos y a no tener nada que ver con ellos, ¿no? Que nos digan los demás los que tenemos que hacer", ha comentado, visiblemente enfadada, la colaboradora.

Además, Alba Carrillo ha recordado que hay muchísimas madres influencers que exponen continuamente a sus hijos en las redes sociales y no se las critica como se está haciendo con Anabel Pantoja. "Este señor que se cuide el constipado, que tiene un constipado malísimo, y deje de hacer eso porque hay millones de madres influencers que están contándonos cuando sus hijos tienen fiebre y estamos personalizando en Anabel Pantoja. Me parece gravísimo". Aunque no ha dado nombres, son numerosas las creadoras de contenido que exhiben a diario a sus hijos en redes sociales, como es el caso de Verdeliss, Violeta Mangriñán o María Pombo.

Valeria Vegas: "Hay cierta inquina hacia Anabel"

"No ha hecho nada, ha enseñado un pie de su hija. Ahora, faltaría más que no podamos estar orgullosas de nuestros hijos. Y los niños actores, ¿qué pasa? Ahora ya los padres no vamos a decidir nada, tenemos los hijos y que nos los gestionen", ha insistido Alba Carrillo. Por su parte, Valeria Vegas también ha querido dar su opinión al respecto: "Es verdad que hay cierta inquina hacia Anabel, pero es que no sabemos lo que puede pasar de ahora en adelante. Aunque es cierto que no comercializa con su hijo, yo quiero decir que los hijos de celebridades que son expuestos o han sido muy sobreexpuestos, con el tiempo están un pelín traumatizados. Luego no quieren salir. No lo estoy centrando en Anabel, hablo de hijos de".

A raíz de esto, Alba Carrillo ha vuelto a tomar la palabra para darle la razón a su compañera: "Hay influencers que te relatan todo, desde como va la niña a la guardería, se le cae un moquito… No meten mano a eso y están pesadísimos con Anabel". "Si se quiere hacer famoso, que se líe con (Claudia) Bavel, pero que no haga esto", ha criticado la colaboradora al abogado. "Se nos está yendo de las manos. Tiene todos los focos hacia su persona, como decía su tía", ha sentenciado.