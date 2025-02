Anabel Pantoja paraliza el directo de 'Ni que fuéramos' para desmentir la última hora sobre ella

Anabel Pantoja está atravesando uno de los peores momentos de su vida después de que se les esté investigando a ella y a su pareja David por presunto maltrato infantil. En los últimos días, la influencer ha tenido algún enfrentamiento con reporteros al verse superada por la situación al verse perseguida por la prensa a todas horas.

Sin embargo, este viernes, Anabel Pantoja ha explotado y ha terminado irrumpiendo en 'Ni que fuéramos' al enviarle un mensaje a María Patiño para quejarse de lo que había llegado a soltar sobre ella minutos antes su ex compañero Kiko Matamoros.

Y es que el colaborador de 'Ni que fuéramos' denunció que había visto unas imágenes de Anabel Pantoja en las que se veía a la sobrina de Isabel Pantoja entrando en la parte de atrás de un coche con su hija Alma en brazos y parecía que el vehículo arrancaba sin que el bebé estuviera sentado en su sillita como obliga la normativa.

"Estoy viendo estas imágenes y yo no sé, de verdad, cómo le funciona la cabeza a estos seres. Y lo digo con respeto, pero podría decir otra cosa peor", empezaba diciendo Kiko Matamoros. Están imputados. Se supone que hay un supuesto caso de imprudencia respecto de la bebé. Y resulta que se mete Anabel en el coche y coge a la niña y la lleva en brazos. Está prohibido. No se puede. Está absolutamente prohibido", seguía diciendo el colaborador.

"No entiendo absolutamente nada, o sea, son analfabetos. No tienen ni idea de cómo hay hay que cuidar a a una criatura, les da todo lo mismo. A mí me parece una locura esto", sentenciaba Matamoros antes de leer la normativa sobre cómo tienen que ir los bebés en el coche.

Anabel Pantoja detiene 'Ni que fuéramos': "No puedo más, María"

Poco después, Anabel Pantoja decidía enviarle un mensaje a María Patiño explotando y quejándose por cómo la habían señalado en el programa. Así, la presentadora paralizaba el directo de su programa para explicar que le había escrito la que fuera su compañera en 'Sálvame'.

"María, Matamoros nos está diciendo que somos unos cafres por no llevar la sillita. Creo que sobra decir que, después de la situación que estamos viviendo, haga estos comentarios, porque es absolutamente mentira", leía Patiño. Me meto con ella en el coche para colocarla y no exponerla a la prensa, a fotos o a situaciones incómodas. Me resulta muy feo por su parte. Ya no puedo más, ya no puedo más", acababa diciéndole Anabel en el mensaje.

Tras escuchar el mensaje que Anabel Pantoja le había enviado a Patiño, Kiko Matamoros reculaba y le pedía disculpas. "La verdad es tuya y te pido perdón pero, además, de verdad. Absolutamente arrepentido de hacer un juicio adelantado", reconocía el colaborador. "Les pido perdón a los dos y celebro que tengáis esa conciencia además. Un beso a los dos y lo siento de corazón", incidía.