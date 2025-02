Kiko Matamoros confiesa qué pasará tras su muerte y desvela el nombre de su futuro hijo con Marta López Álamo

Por unas cosas o por otras, Kiko Matamoros es siempre un tendencia, ya sea por su propia figura, sus vivencias o por lo que dice u opina acerca de los distintos temas que suceden en la crónica social, política e incluso deportiva. En los últimos días, tanto él como su mujer Marta López Álamo han sido noticia después de poner en duda las últimas polémicas palabras de Laura Escanes acerca de la diferencia de edad dentro de una pareja.

Esto ocurría cuando el matrimonio acudía al podcast 'Prohibido Solteros', presentado por Jorge Neila y Alfon de la Rocha, de Zona Rainpod, y consideraban, entre otras cosas, que "Álvaro de Luna le duró menos que Risto Mejide. Entonces, a lo mejor el problema es otro. Mientras Risto escribía su novela, a ella lo que le hubiera gustado es jugar al scalextric", argumentaba el colaborador de 'Ni que fuéramos Shhh', de Canal Quickie.

Cabe mencionar que el exmarido de Makoke tiene 68 años y Marta López Álamo tiene 27. Ahora, 'Prohibido Solteros' ha estrenado la segunda parte del programa y ambos presentadores han querido hablar con Matamoros y su mujer Marta acerca de un tema que a ella le incomoda, tal y como ha expresado ella en el mismo podcast: la muerte de Kiko.

Esto ha llegado después de que Jorge le plantease a Kiko en tono humorístico si su forma ideal de acabar su vida era la misma que Jimmy Giménez Arnau, amigo de Matamoros, y quien en la promo de estreno de 'Ni que fuéramos Shhh' decía que quería morirse en directo en televisión. Matamoros, por el contrario, ha rechazado tajantemente este plan, explicando sus motivos.

"Es un espectáculo que no le quiero dejar de herencia ni a mis hijos, ni mis nietos, ni a mi mujer, pero sí me gustaría estar en la tele haciendo lo que me dé la gana mientras mi cerebro funcione", ha comenzado diciendo Kiko Matamoros, quitando hierro al tema. "Hay una serie de profesionales que tenemos la fortuna, cuando tienes una actividad intelectual, de poderte retirar cuando te dé la gana, como un pintor o Clint Eastwood", ha zanjado.

Los nombres que barajan para su futuro hijo Kiko Matamoros y Marta López Álamo

Si han hablado de la muerte, también lo han hecho de la vida, porque es algo que caracteriza al propio Matamoros, su sinceridad a la hora de mojarse en determinados temas tanto externos como personales. Jugando a un test de compatibilidad al que les han retado los presentadores de 'Prohibido Solteros', Kiko y Marta han desvelado los nombres que barajan para su futuro hijo.

"Me lo dice mucho para joderme", ha comenzado dando pistas Matamoros. "Beltrán, Bosco, Mauro... le digo los nombres más cayetanos posibles para joderle", ha proseguido Marta López Álamo. Finalmente, han revelado cuáles serían. En caso de tener un niño, Marcello, en honor al actor Marcello Mastroianni. "Y al futbolista del Real Madrid", ha bromeado Kiko. Y si fuera una niña, la pareja baraja varios nombres griegos: Diana, Minerva y Claudia.

En cuanto a la fecha en la que podrían tener a su primer hijo, Matamoros deja claro que lo tendrán "antes de 10 años, o sea antes de morir", ha dicho entre risas Kiko. "Si yo nazco y mi padre tiene 80 años, me cago en mi padre", ha argumentado Matamoros. "Yo no quiero tardar mucho, lo que quiero es que Kiko disfrute de un hijo".