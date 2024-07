Patricia Cerezo habla abiertamente de su despido en ‘De Viernes’ para colocar a Terelu

Hace unas semanas, ‘¡De Viernes!’ reforzaba su equipo de colaboradores con el fichaje de Terelu Campos. La colaboradora regresaba así a Telecinco y dejaba TVE donde colaboraba en ‘D Corazón’ y ‘Mañaneros’. Con su llegada al espacio que presentan Santi Acosta y Beatriz Archidona era Patricia Cerezo la que se quedaba sin silla.

La que fuera mujer de Ramón García ya tenía su silla en peligro pues desde la productora y la cadena pensaban que no estaba dando todo lo que esperaban de ella. Por ello, con el fichaje de Terelu, optaban por prescindir de ella definitivamente. Un despido que conoció a última hora.

Ahora casi cuatro semanas después, Patricia Cerezo se ha pronunciado por primera vez sobre su despido en ‘¡De Viernes!’. «Lo entiendo y lo he aceptado, así es la vida«, asegura resignada en unas declaraciones a Informalia en la premier de ‘Padre no hay más que uno 4’.

Mucho se ha hablado sobre las formas en las que se enteró de que prescindían de ella en ‘¡De Viernes!’. Pero Patricia Cerezo prefiere vivir el presente. «¿Rencor? No, lo veo como un cambio. Estoy ahora en ‘En boca de todos’ todos los días, así que realmente he cambiado de trabajar los viernes a trabajar de lunes a viernes. Pero estoy muy contenta, feliz, vinculada con Mediaset, con Mandarina, y cambiando de registro, que me gusta mucho también«, reconoce.

«Yo me tomo las cosas según como vienen, tengo esa filosofía de vida en todo. Y creo que todos los cambios son por algo y para bien», añade al respecto. Y sobre el fichaje de Terelu Campos, Patricia lo tiene claro. «Creo que es muy positivo para el programa y yo lo que quiero es que funcione. Larga vida a la tele y larga vida a ¡De Viernes!», asevera.

Asimismo, Patricia Cerezo deja claro que tampoco está molesta con Terelu porque haya sido la que le haya quitado el puesto. «No, hombre, no. Además es que a Terelu la conozco de toda la vida. No le tendría rencor de ninguna de las maneras, pero es que tanto a ella como a su hermana Carmen, a su hija Alejandra y a Teresa madre es una familia que quiero mucho», concluye.