‘TardeAR’ sorprende ahora con una ex de ‘Sálvame’ en su renovación de colaboradores

Si hay un programa que está aprovechando el verano para probar a nuevos colaboradores es ‘TardeAR’. El espacio de Ana Rosa Quintana que están presentando Beatriz Archidona y Frank Blanco durante las vacaciones de la presentadora no para de incorporar a nuevos rostros a su equipo.

En las últimas semanas, ‘TardeAR’ ha incorporado a dos nuevas caras a su tertulia VIP: Sheila Casas y Colate Vallejo-Nágera. Y también ha sumado a colaboradores como Luis Rollán, Isabel Rábago y Omar Suárez a ‘SalseAR’, la sección de corazón.

Pero lejos de quedarse ahí, ‘TardeAR’ sigue reforzándose aprovechando también que algunos de sus habituales colaboradores se van de vacaciones como Xavier Sardá, que se despedía este miércoles de la audiencia hasta su vuelta con un dardazo del propio Frank Blanco por su marcha.

Así, este jueves, Frank Blanco ha dado la bienvenida a otra nueva colaboradora a su tertulia VIP junto a Alaska, Mario Vaquerizo y Cristina Cifuentes. Hablamos de Mónica Hoyos, que también ha aparecido recientemente como colaboradora de ‘La vida sin filtros’.

«Atención que hoy hemos engañado a Mónica Hoyos para que se venga a la mesa VIP, bienvenida», aseveraba Frank Blanco. «Bueno me habéis engañado poco, por que ya sabéis que yo me apunto enseguida y he venido corriendo», le contestaba ella. «Es verdad que si te buscan te encuentran», añadía Frank Blanco. «Y más en este programa que para mí es un éxito», sentenciaba Hoyos.

Mónica Hoyos vuelve a Telecinco como colaboradora de ‘TardeAR’

Con su fichaje por ‘TardeAR’, Mónica Hoyos vuelve a las tardes de Telecinco después de haber sido colaboradora de ‘Sálvame’ después de haber concursado en ‘Sálvame Snow Week’, un reality que sirvió para escoger nuevos colaboradores que presentó precisamente el ex de la peruana, Carlos Lozano, y que ganaron Rafa Mora y Laura Fa.

No obstante, Mónica Hoyos no ha parado de trabajar en Telecinco desde el año 2016 cuando fue colaboradora de ‘GH VIP: el debate’ a raíz de la participación de su ex, Carlos Lozano como concursante. Después fue asesora del amor en ‘Mujeres y hombres y viceversa’. Y tras ello, dio el salto a concursante de varios realitys como ‘GH VIP 6’, de ‘Supervivientes 2019’ y de ‘Pesadilla en El Paraíso’.