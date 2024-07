Isabel Rábago lanza la pregunta que muchos hacen de Marta Peñate y ‘Supervivientes All Stars’

Isabel Rábago y otros colaboradores de ‘Vamos a ver’ se han pronunciado ante la victoria de Marta Peñate en ‘Supervivientes All Stars’. La tertuliana ha sido una firme defensora de Sofía Suescun y pidió el voto para ella, pero no ha podido ser, conformándose con la tercera plaza.

«Para mi era mi ganadora cien por cien, me ha gustado mucho su concurso», ha apuntado inicialmente Alejandra Prat, hermana de Joaquín, sobre el triunfo de Marta. «Marta ha sido una justa ganadora porque ha dado mucho contenido, pero para mi la ganadora moral es Sofía Suescun porque ha dado contenido igual que Marta o más, pero sin necesidad de ser tan estridente, sin necesidad de dar tanto la nota. Que Marta es así y la hemos comprado así, pero el perfil de Sofía más contenido y con más educación me gustaba más», ha apostillado por su parte Alexia Rivas.

«Yo no cuestiono jamás las decisiones de la audiencia, y además lo agradezco, ha ganado 50 mil euros, un premio merecido, y así se toma unas vacaciones y nos tomamos también nosotros unas vacaciones», ha sentenciado irónicamente Isabel Rábago, en alusión a esa estridencia tan agotadora de Marta Peñate, a la que ya calificó en su momento como «un estrés de niña».

«Yo reconozco que a mi Marta me parece una justa ganadora porque ha sido la gran protagonista, pero yo tampoco podría convivir mucho tiempo con ella», ha bromeado en la misma dirección Adriana Dorronsoro, la copresentadora de ‘Vamos a ver’. No obstante, Rábago se ha sentido contrariada al escucharle decir que ha sido «la gran protagonista» de ‘Supervivientes All Stars’. Algo con lo que ha discrepado frontalmente.

«¿Qué sería Marta sin Sofía? Eso es lo que me pregunto. ¿Qué sería? Nada», ha planteado Isabel Rábago. Una pregunta que muchos telespectadores se hacen y que, efectivamente, se responde sola. «Yo creo que después de tantos realities y tantos años dando juego era una cuestión de justicia que Marta ganara su reality», ha rematado Alessandro Lequio.