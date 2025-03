Ábalos advierte en un comunicado con medidas legales por el "engaño" de 'Espejo Público'

Este martes, 'Espejo Público' aseguraba que una colaboradora del programa de Susanna Griso había recibido mensajes subidos de tono por parte de José Luis Ábalos, quien fuera Ministro de Transportes y secretario de organización del PSOE. Un día después, Miquel Valls ha dado más detalles sobre los mensajes que el político habría enviado a una periodista.

Tal y como explicaba 'Espejo Público', José Luis Ábalos mantuvo un encuentro fortuito con una colaboradora del programa en finales del 2024 en el histórico local 'Toni2', un piano-bar con aires de otra época frecuentado por personalidades políticas y periodistas.

El acercamiento entre José Luis Ábalos y la colaboradora del programa surgió a raíz de una entrevista que el exministro había concedido escasas horas antes. Según Miquel Valls la implicada afirma que Ábalos estaba dispuesto a hablar de todo y de todos. "Si yo hablara, iban a temblar", fue lo que llegó a decir el ex socialista dejando entrever que hablaría de Pedro Sánchez y su mujer Begoña Gómez. Tras ese encuentro, Ábalos quiso tener el teléfono de la periodista y posteriormente le envió un mensaje "subido de tono".

El comunicado de José Luis Ábalos amenazando con demandar a 'Espejo Público'

Horas después, José Luis Ábalos ha querido pronunciarse alto y claro tras lo difundido en 'Espejo Público' para negarlo todo y amenazar con demandar al programa de Antena 3 tachándolo de "mentir" y de "engañar a su audiencia". "¡Esto es una gran M E N T I R A de principio a fin y estáis engañando a la gente! Para empezar, hace años que no me puedo permitir salidas nocturnas y ahora ya ni diurnas como cualquiera de vosotros, gracias a campañas de bulos, difamaciones y embustes como éstos y otros muchos que a diario difundís", empieza diciendo.

"Así funciona esta potente maquinaria del bulo: se inventan un cuento y todo un ejército de opinadores salen, sin dudar, a concederle crédito. A partir de ahí, otros del mismo corte se hacen eco y crece y crece la mentira hasta convertirla en un titular contundente y un hecho alternativo a la verdad con unas implicaciones enormes en mi vida personal, familiar, política y social", prosigue denunciando el que fuera colaborador de 'Todo es mentira'.

"Esto mismo de aquí es otro ejemplo inmejorable de desinformación, de bulo y cobardía. Cualquiera que me haya tratado en el ámbito político y en el mediático sabe que no soy como me describen aquí. ¡Y cómo es obvio, esto no va a quedar así! ¡Ya está bien!", concluye.