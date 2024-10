Risto Mejide pierde a este histórico colaborador de ‘Todo es mentira’ por un espinoso motivo

José Luis Ábalos fichó por ‘Todo es mentira’ en septiembre de 2021 tras solo dos meses después de haber sido cesado como ministro de Transportes y haber sido el número 3 del PSOE como secretario de organización. Ahora tres años después, el político está al borde de la imputación en el caso Koldo y ha querido pronunciarse en el programa de Risto Mejide.

Y por ello, el valenciano entró en directo este viernes en ‘Todo es mentira’ por teléfono para despedirse del programa de Cuatro y todos los compañeros con los que ha trabajado estos años después de que la UCO haya enviado un informe a la Audiencia Nacional en la que se apunta la «vinculación directa» de José Luis Ábalos con Víctor Aldama.

«Simplemente, Marta, muchas gracias por todo este tiempo. Yo creo que el informe de ayer es un informe muy duro. Yo voy a seguir luchando por mi inocencia, voy a tratar de dar respuesta a todas estas cuestiones y lo haré en sede judicial, porque ese es el camino», le decía José Luis Ábalos a Marta Flich.

«Creo que es ahí donde tengo que responder en estos momentos y donde lo puedo hacer con garantías, por lo tanto, me vais a disculpar, y el resto de medios, pero es en esta situación en la que nunca me habría gustado verme, pero es en la que me encuentro», proseguía explicando el político en el programa de Risto Mejide.

José Luis Ábalos se despide del programa de Risto Mejide

Tras ello, José Luis Ábalos dejó muy claro que va a colaborar con la justicia para demostrar su inocencia. «Por respeto a la propia situación y a mi propia defensa tengo que limitarme a esto, espero que se pueda despejar todo esto. Voy a colaborar absolutamente, soy el principal interesado y también el principal afectado, es muy difícil reconocerse, pero intentaré defender mi inocencia como hasta ahora», recalcaba.

Finalmente, el ex-ministro socialista quiso despedirse de ‘Todo es mentira’ agradeciendo el cariño recibido en estos años. «Ya no podré estar con vosotros esta semana, me lo he pasado muy bien. Os agradezco mucho todo el trato que ha sido más allá de lo profesional, incluso personal, y hasta pronto«, sentenciaba ante la presentadora sustituta de Risto Mejide.

Y antes de colgar, José Luis Ábalos volvió a aprovechar para dejar claro que «no ha formado parte de ninguna trama» y ha revelado que no dará ninguna explicación fuera del ámbito judicial. Además, cree que «el informe no acredita nada» porque según explica «una cosa es decir las cosas y otra probarlas», y afirma que ve valoraciones que »no se ajustan a la verdad».