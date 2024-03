El recado de Risto Mejide a los altos mandos de Mediaset por lo hecho con su entrevista a Ábalos

Este jueves, José Luis Ábalos se sentaba en el Chester con Risto Mejide en ‘Todo es mentira‘ para hablar alto y claro sobre su salida del PSOE después de que saliera a la luz todo el caso Koldo y que su partido pidiera que dejar su acta de diputado. Algo a lo que él se ha negado marchándose al Grupo Mixto.

Una entrevista que ha tenido bastante repercusión en todos los medios de comunicación y que llevó a que ‘Todo es mentira’ anotara uno de sus grandes resultados al marcar un buen 7,1% y 655.000 espectadores. De hecho, Risto ha querido agradecer a la audiencia que siguió el programa este jueves. «Gracias a los más de 2 millones y medio de personas que en algún momento», destacaba.

Pero si hay algo que ha cabreado a Risto Mejide es que algunos medios de comunicación no hayan citado a ‘Todo es mentira’ a la hora de hacerse eco de las declaraciones de José Luis Ábalos. Algo que ya había sucedido con la otra entrevista que dio Ábalos la semana anterior cuando salieron las primeras informaciones de la detención del que fue su asesor.

Así, el presentador no ha dudado en criticar que no se cite a la fuente original. Pero para Risto hay un claro culpable de que esto haya pasado y no se ha cortado nada en señalar a Mediaset. «Hemos perdido… Esto ya es un mensaje a esta casa. ¿Si esta casa no valora lo que tiene, cómo lo van a hacer los rivales?«, soltaba el presentador.

«Si se regala una entrevista de esa manera, por mucho dinero que se cobre, estás tirando el dinero. Pero eso ya que lo recoja quien lo tenga que recoger», añadía sin ningún reparo Risto Mejide. Para zanjar el asunto, el presentador volvía a destacar que «la entrevista de Ábalos nos dejó muchas perlas y la prueba es la cantidad de medios que lo han recogido».