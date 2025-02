Susanna Griso lanza esta pulla a Gonzalo Miró en 'Espejo Público' por su inclinaciones políticas

Si algo pueden esperar los seguidores de una tertulia de 'Espejo Público' es, sin duda, un nuevo encontronazo entre Susanna Griso y Gonzalo Miró. La presentadora y el colaborador han convertido sus intercambios de pullas en todo un clásico de la sección de actualidad del matinal de Antena 3. Y este viernes, la periodista no dudó en bromear sobre la inclinación política del hijo de Pilar Miró con un inesperado dardo.

Este viernes, 'Espejo Público' recibía a Roberto Brasero con una misión muy especial, repasar el tiempo de cara a este fin de semana marcado en muchas localidades de España por el carnaval. Los colaboradores tomaban su sitio junto al meteorólogo mientras una lluvia falsa inundaba las pantallas y cogían un chubasquero.

Susanna Griso ironiza así sobre Gonzalo Miró y su tendencia política: "¡Qué novedad! ¡Noticia!"

Y durante el reparto de los impermeables, se pudo ver como Gonzalo Miró rechazó uno de ellos, sin saber que ese gesto pocos minutos después conllevaría una llamada de atención de la presentadora. Una vez Brasero concluyó su predicción, Miquel Valls se acercó a Susanna Griso para advertirle ante las cámaras del gesto de su compañero.

Susanna Griso y Gonzalo Miró en 'Espejo Público'

"Un detalle Susanna, le he dado a Gonzalo el chubasquero de color azul y ¿sabes lo que me ha dicho? mírale", subrayó el periodista en mitad del camino al sofá, donde continuarían con la tertulia. "Que no quiere, que él prefiere el rojo...", señaló la presentadora sin reparo, haciendo referencia a la inclinación de su compañero por el PSOE.

Pero Susanna Griso no se quedó ahí. "Qué raro ¿no?", preguntó con cierto retintín la conductora de 'Espejo Público'. "¿Que Gonzalo es el del PSOE? Fíjate, ¡qué novedad! ¡Noticia!", insistió la comunicadora mientras Miquel Valls se reía con complicidad y Miró tomaba sus sitio sin responder a las alusiones, dejando que la presentadora diese inicio a la sección 'Más Espejo'.