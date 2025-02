Oriol Junqueras se planta ante Susanna Griso por lo que le han hecho en plena entrevista en 'Espejo Público'

Este miércoles, 25 de febrero, Oriol Junqueras se ha sentado en 'Espejo Público' para abordar con Susanna Griso, entre otros temas, el acuerdo alcanzado entre el Gobierno y Esquerra Republicana para condonar parte de la deuda del Fondo de Liquidez Autonómica (FLA). Un polémico asunto que ha provocado el enfado del político con la presentadora.

El pasado fin de semana el Ejecutivo de Pedro Sánchez anunció la condonación de la deuda de las Comunidad Autónomas por valor de 83.000 euros. Un anunció que llegó después de que el presidente de ERC asegurara que había logrado el perdón de 17.000 millones de euros para Catalunya. Ante el enfado de algunas Comunidad Autónomas, se anunció que sería una condonación general y no solo afectaba a Catalunya.

Pese a las críticas, Oriol Junqueras ha defendido ante Susanna Griso el acuerdo: "Es un buen acuerdo porque vale la pena recordar que el 80% del presupuesto se destina a salud y educación. Y, por tanto, estos recursos son recursos que en un 80% irán a salud y educación". El magacín matinal de Antena 3 ha acompañado la información con dos vídeos que no han gustado nada al político catalán.

En el primero de ellos, un vídeo hecho muy probablemente con IA y sacado de TikTok, se mostraba un montaje de Carles Puigdemont y Oriol Junqueras en un jacuzzi lleno de monedas de oro. Además, da varios ejemplos de en qué podrían invertirse los 17.000 millones de euros perdonados en Catalunya. En el segundo vídeo, el programa ha mostrado un clip del presidente de Aragón, Jorge Antonio Azcón (PP), en el que echa cuentas y asegura que la condonación sólo beneficia a los catalanes.

El enfado de Oriol Junqueras con Susanna Griso

"¡307 euros más que la media nacional! A ver cómo se lo cuentan a un madrileño o un aragonés, por ejemplo", ha comentado Sussana Griso tras la emisión de los vídeos. Sin embargo, el presidente de ERC se ha mostrado bastante molesto con las piezas: "Tiene mérito que una entrevista al presidente de ERC se convierta en un publirreportaje del PP. Estoy convencido de que la próxima vez que entrevisten a alguien del PP, seguro que tendrá la oportunidad también de esto y será un placer extraordinario", le ha espetado el político.

La presentadora ha defendido a su equipo de esta queja del invitado: "No es un publirreportaje. Estamos escuchando las voces más críticas, para que usted tenga la oportunidad de responder". "No se preocupe, que siempre hay declaraciones en todas las entrevistas para que, precisamente, nuestros entrevistados puedan responder", ha agregado Susanna Griso.

Una entrevista cargada de tensión

Pero este no ha sido el único momento de tensión entre la presentadora y el invitado. En otro momento dado, la comunicadora catalana le soltó: "¿Cómo está usted en lo personal? Porque aunque me acuse de manipularle y de pretender que diga palabras que usted no quiere decir…". Un comentario que no hacían ninguna gracia a Oriol Junqueras, quien le ha advertido: "No he utilizado la palabra manipular… aún".

Además, la presentadora también le ha preguntado por los tres años y medio que estuvo en prisión por el Procés. "¿Mereció la pena?", ha querido saber Susanna Griso. A lo que él ha contestado, sin pensárselo ni un segundo: "Sí. Por supuesto. Defender tus ideas siempre merece la pena. Y me siento muy orgulloso de defender mis ideas y de defender la democracia, y que sean los ciudadanos los que tienen que decidir con su voto el futuro de su país. Y de defender los servicios públicos, y una economía próspera y justa", sentenció el político independentista.