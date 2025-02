Susanna Griso y todo 'Espejo Público' se unen a las críticas a Carmen Lomana: "Es lo último"

Carmen Lomana ha saltado al centro de la polémica después de que su portada en Diez Minutos llegase a los kioskos este miércoles con un contundente titular. Al revuelo en redes sociales se ha sumado este jueves 'Espejo Público', donde Susanna Griso y sus compañeros no han dudado en recriminar a la socialité por banalizar un fenómeno tan serio como el suicidio a través de sus desafortunada reflexión.

"Cuando me quedé viuda, no me suicidé por estética", se podía leer en la portada de Diez Minutos de esta semana con una fotografía de la empresaria con sus mejores galas. "No lo hice por pura frivolidad o por estética: si te cortas las venas, te van a encontrar llena de sangre; si no te tomas las pastillas suficientes, te puedes quedar de aquella manera; si te tiras por la ventana, te quedas como un dibujo animado… Estaba mal, pero no para quitarme la vida", aseguró la socialité en su conversación completa con la revista.

Carmen Lomana, contra las cuerdas en 'Espejo Público' por su último titular: "Lo frivolizas tú"

Un discurso que ha levantado ampollas entre sus compañeros de 'Espejo Público', empezando por la propia presentadora. "Vaya titular, es una banalización del suicidio. Si uno tiene depresión y está pensando en suicidarse, la estética es lo último", espetó visiblemente indignada Susanna Griso. "Está fuera de contexto completamente", trató de explicar Carmen Lomana, que acudió a su puesto este jueves para enfrentarse a los reproches de todo el equipo.

Susanna Griso y Carmen Lomana en 'Espejo Público'

"Me parece un titular tremendo", insistió la conductora del matinal, sin perder su tono crítico con la colaboradora. "Ayer cuando lo vi, me quedé a cuadros y digo 'esto lo han sacado de contexto completamente... No quiero hablar de esto porque me parece tremendo cómo lo han frivolizado", esgrimió la empresaria, desviando la responsabilidad al equipo de Diez Minutos por "tergiversar" sus palabras.

Pero Gema López no estaba dispuesta a que su compañera saliese airosa de la polémica. "No, lo frivolizas tú. Ya está bien de acusar a la prensa de que lo saca de contexto", señaló la conductora de 'Más Espejo', acusando de lleno a la socialité. "¿Tú nunca has dicho una tontería con un amigo?", señaló entonces Carmen Lomana mientras López le recriminaba que se trata de "un periodista, no un amigo".

"Cuando abres la boca debes saber que se puede publicar"

"Puedo jugar con el humor y una idiotez, pero lo más fácil es decir que la gente vaya al médico, que es lo que hice", añadió Lomana tratando de defenderse de la encerrona que estaba viviendo en plató. "Suicidarse no debe ser nada fácil, a no ser que ya estés fatal y yo no debía estar tan mal cuando estaba pensando '¿y cómo lo hago?", señaló entonces Susanna Griso, subrayando la gravedad de sus palabras. "Tenía miedo a no morirme", terminó explicando la empresaria.

Pero la ronda de reproches parecía no tener fin. "A mí lo que me sorprende es que tú todavía sigas pronunciando estas frases sabiendo que generan debate", insistió Gema López, que seguía sin dar crédito a la actitud de Carmen Lomana. "Cuando abres la boca debes saber que se puede publicar", añadió entonces Pilar Vida, sentenciando su actitud contra la prensa. "Yo soy una persona muy natural y digo las cosas como tal", terminó esgrimiendo la socialité para zanjar el debate.