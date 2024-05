Iñaki López se atreve con la afilada pregunta que pocos manifiestan sobre Israel en Eurovisión

Este lunes, ‘Más vale tarde’ ha querido analizar lo sucedido en Eurovisión 2024 con la participación de Israel y toda la polémica que se ha generado con su delegación y algunos periodistas israelís. Algo sobre lo que Iñaki López ha sido contundente.

Así, Iñaki López no dudaba en recordar que «hemos visto que cada vez que alguien sacaba una banderita de Palestina en el interior del recinto durante la semifinal lo sacaban de ahí inmediatamente». Y es que los controles policiales para que no se colara ninguna bandera que no fuera de los países participantes incluso llevó a que se prohibiera llevar incluso la europea.

Después, María Claver cuestionaba los tuits de la vicepresidenta Yolanda Díaz y de representantes de Sumar por las votaciones a Israel. «¿Qué quiere cancelar?», preguntaba la colaboradora. «Las reivindicaciones en Eurovisión siempre se han hecho en boga de los derechos humanos, es decir a favor de los derechos trans, LGTBI y en este caso los derechos humanos por Palestina», recalcaba el presentador.

Justo después el presentador recordaba también que la televisión belga suspendió la señal durante la actuación de Israel en protesta porque Israel no cumple los derechos de información que fue por lo mismo que la UER echó a Rusia hace dos años. «¿Pero tú pides la cancelación?», le preguntaba la colaboradora. «Es que ese debate es complicado porque el boicot fue lo único que acabó con el régimen del apartheid en Sudáfrica», aseveraba Iñaki López.

Iñaki López, alto y claro: «¿Israel mandó eurofans o mandó provocadores?»

Después, dos periodistas de La Sexta que fueron a Eurovisión como eurofans han relatado el ambiente enrarecido que se vivió durante días en Malmö. «Ha habido cierta tensión porque estaban en tensión cuando criticaban a Israel o hacían preguntas incómodas», expresaba uno de ellos. «¿Abucheaste la actuación de Israel?«, le preguntaba el presentador sobre los abucheos. «Yo lo hubiera hecho si hubiera estado», sentenciaba sin pudor.

Además este periodista explicaba que un grupo de fans israelíes «acudieron a azuzar» a la representante de Irlanda, muy crítica con la presencia de Israel en el certamen y a la que «pusieron la bandera en la cara». «¿Israel mandó eurofans o mandó provocadores?» preguntaba entonces Iñaki López a sus compañeros. «Yo conozco a muchos eurofans de Israel que este año han decidido no ir porque sabían a lo que se enfrentaban», aseveraba Daniel Téllez.