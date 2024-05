La denuncia de Laura Fa contra las amenazas de un famoso presentador en ‘Espejo Público’

Laura Fa hizo saltar todas las alarmas este lunes en ‘Espejo Público’ cuando denunció abiertamente las amenazas recibidas por parte de un famoso presentador. El programa recuperó un fragmento de ‘Mamarazzis’, su podcast junto a Lorena Vázquez, en el que la colaboradora confesó este episodio de acoso. Una vez en plató, la periodista del corazón no dudó en dar todos los detalles de esta difícil situación.

«Que quede constancia. Que quede grabado. Como me he sentido amenazada, por si me pasa algo», advirtió de forma incendiaria la comunicadora en la última entrega de su pódcast. Ante la gravedad de sus palabras, la colaboradora de Susanna Griso no ha tenido más remedio que pronunciarse este lunes, aclarando la identidad de su acosador.

Laura Fa a su acosador: «No lo voy a hacer por mucho que me amenaces»

Tras muchos días en los que el nombre de Risto Mejide ha resonado con fuerza, Laura Fa se ha visto obligada a desmentirlo. «Es un presentador que no está en activo ahora», adelantó la periodista del corazón antes de rememorar cómo comenzó esta historia de amenazas. Al parecer, todo habría empezado por unas palabras de la tertuliana en el espacio de Antena 3.

Laura Fa en ‘Espejo Público’

«Empezó hace un par de semanas. Me empezó a llamar alguien que trabajaba con él. No quiero dar muchos detalles porque sino enseguida se sabría quién es la persona… Me empezó a pedir que hiciera como unas rectificaciones públicas de una broma sin más», comenzó explicando la compañera de Lorena Vázquez, que reveló entonces cuando se torcieron las cosas, manteniendo en todo momento el anonimato de este famoso personaje.

«Las llamadas fueron insistentes hasta que luego se puso en contacto conmigo otro amigo de él para decirme que, en el sitio donde grabamos el podcast, estaban yendo habitualmente dos hombres con bastante mala pinta preguntando por mí con intención de agredirme si me encontraban«, reveló Laura Fa a sus compañeros de ‘Espejo Público’.

Aún así, la periodista del corazón se mostró muy tranquila. «Son tan burdas las amenazas que no me dan miedo», sentenció la colaboradora de Susanna Griso, asegurando que tiene claro qué hacer. «Yo ya lo he denunciado, por si acaso… La he puesto porque creo que es lo que se tiene que hacer», explicó Fa, que confesó entonces tener sus dudas sobre los límites a los que puede llegar este antiguo presentador.

«Creo que en realidad no hay posibilidad ni él ha enviado a nadie, sino que el amigo se ha inventado que ha ido alguien a amenazarme», añadió muy serena Laura Fa, que quiso dejar zanjado el tema para no ir más allá y acabar revelando la identidad del famoso. «Públicamente, desde aquí le digo: Oye, no hace falta porque no me lo estoy tomando en serio. Lo que tú pides no lo voy a hacer por mucho que me amenaces», sentenció la comunicadora.