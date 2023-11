‘El joven Sheldon’ es cancelada tras siete temporadas y ya hay fecha para su final definitivo

La sombra de ‘Friends‘ es muy alargada. No en vano está considerada como una de las mejores sitcoms de la historia, por no decir la mejor. Muchas series la han intentado imitar, con mejor o peor resultado. Ahí están los ejemplos de ‘Cómo conocí a vuestra madre‘, o ‘The Big Bang Theory‘. Y, si solo nos fijamos en los números e incluso en la relevancia cultural, quizá la que más se acerque sea esta última, creada por Chuck Lorre. Y, al igual que ‘Friends’, también propició un spin-off de uno de sus personajes más queridos. Pero, donde fracasó ‘Joey’ ha triunfado ‘El joven Sheldon’.

Esta serie precuela nos narra los años de instituto de Sheldon Cooper. Estrenada en 2017, coincidió en el tiempo con las últimas temporadas de ‘The Big Bang Theory’. Pero su acierto fue tratar de distanciarse de su serie madre, y quitó las risas enlatadas y el grabarse en directo. Al final, ‘El joven Sheldon’ no es una sitcom al uso, sino una serie que busca la ternura y situaciones peculiares continuas. Aunque no hizo los mismos números, sí que ha mantenido una buena audiencia durante todo su recorrido… hasta ahora, porque sus creadores han adelantado su final definitivo.

La familia Cooper al completo. / CBS

“Como precuela de una de las comedias más grandes, El joven Sheldon demostró que un relámpago puede caer dos veces en el mismo sitio. Se diferenció con un reparto destacado que se sintió como una familia desde el primer momento que les vimos en pantalla». Así lo ha explicado Amy Reisenbach, presidenta de CBS Entertainment, en un comunicado que ha compartido The Hollywood Reporter. En el comunicado, los creadores de despiden de los personajes, y concluyen que la serie terminará con su 7ª temporada en CBS el próximo 16 de mayo de 2024, con un especial de 1 hora de duración.

“Poder contar el origen de Sheldon Cooper, y expandir su historia para incluir toda la familia Cooper entera ha sido una experiencia maravillosa”, añade Steve Holland, productor ejecutivo del spin-off. En España podemos ver la serie tanto en Amazon Prime Video como en Netflix, aunque solo las 5 primeras temporadas. Pero cuidado, que Chuck Lorre, creador de ambas series, ya avisó este 2023 que tiene entre manos otra serie basada en el mismo universo. ¿Volverán los protagonistas?

¿De qué va ‘El joven Sheldon’?

Ambientada en 1989,​ cuenta la infancia de Sheldon Lee Cooper, su incorporación al instituto a la temprana edad de 9 años y la relación que mantiene Sheldon con el resto de miembros de su familia. Para el joven Sheldon Cooper de nueve años, no es fácil crecer en el Este de Texas.