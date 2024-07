Estrenos semanales de series y películas del 15 al 21 de julio en Netflix, Prime Video, Movistar o MAX

Llegamos a mediados del mes de julio, y acompañados del calor también nos llegan grandes series esta semana. Aunque varias despedidas, una en cada plataforma, que dejarán a los fans con el corazón roto… o quizá satisfechos del desenlace. Una de ellas es la serie de ciencia-ficción y terror ‘Sweet Home’, que finaliza en Netflix con su tercera temporada. La ficción coreana ha conseguido establecerse como una de las más vistas de Netflix Corea y quiere terminar por todo lo alto, monstruos mediante. Otra de las despedidas, es la de ‘El joven Sheldon‘, spinoff de ‘The Big Bang Theory‘. Tras siete temporadas, Movistar Plus+ nos da la oportunidad de ver los últimos episodios tras su estreno en Estados Unidos. Y prometemos algo: son muy emotivos.

Pero no solo son esos los regresos que nos esperan esta semana. Porque al fin, tras muchas idas y venidas, nos reencontramos con ‘HIT‘, la serie de TVE protagonizada por Daniel Grao. Aunque este estreno ha sido por sorpresa, ya era hora de que el ente público decidiera darle un espacio en la parrilla a una propuesta tan interesante como esta. Y para terminar con los regresos, tenemos que hablar de ‘Betty la fea, la historia continúa‘, la serie secuela de la mítica telenovela, que estrena Prime Video, con todo su reparto original volviendo. ¿Estará a la altura de su legado? ¿O será otro de esos revivals que pasan sin pena ni gloria? Lo descubriremos el próximo 19 de julio.

Estrenos en Netflix

Sweet Home (Temporada 3) (SERIE)

Sinopsis: La línea entre monstruo y humano se difumina con cada momento que pasa y la humanidad lucha con la emergencia de los neohumanos en un mundo al borde de la aniquilación, marcando el clímax de la saga de la monstruización.

‘Sweet Home’ se convirtió en una de las sorpresas de Netflix de 2020. Estrenada a finales de año, y basada en el popular webtoon ‘Dulce Hogar‘ escrito por Kim Carnby e ilustrado por Hwang Young-chan, contaba la historia del estudiante de secundaria Cha Hyun-soo, y cómo se enfrenta a una sociedad repleta de monstruos. Visualmente impactante (aunque con algún que otro CGI sonrojante), la serie se convertía en un éxito desde el primer momento. Sobre todo gracias a su adrenalítico ritmo y su propuesta diferente y novedosa. Ahora llega la tercera y última temporada de la serie a Netflix. Y vuelven sus principales protagonistas, es decir, Song Kang, Lee Si Young, Lee Do Hyun, Lee Jin Wook y Go Min Si.

Fecha de estreno: 19 de julio

Estrenos en Prime Video

Betty la fea, la historia continúa (SERIE)

Sinopsis: Mientras una empoderada Betty trabaja duro para reconstruir el vínculo con su hija adolescente, su relación con Armando se está deteriorando rápidamente, lo que la hace cuestionarse si hace 20 años tomó la decisión correcta.

Esta es, sin duda, una de las series más esperadas, ya no solo de este verano, sino de los últimos años. Una continuación de la telenovela más famosa de todos los tiempos (atestiguado por el Libro Guinness de los Récords). Estamos hablando, cómo no, de ‘Betty la fea’, que vuelve 20 años después gracias a los esfuerzos de Prime Video. En esta nueva aventura, esta secuela nos cuenta qué fue de la vida de los personajes, y cómo Betty tiene que enfrentarse a nuevos retos. Pero ya no solo profesionales, sino personales. Porque no solo tiene que lidiar con la separación de su marido Armando, sino también la extraña relación que mantiene con su hija adolescente, con la que no parece que acabe de congeniar.

Pero lo más importante de este regreso es, sin duda, que también vuelve el reparto original de la serie. Ana María Orozco y Jorge Enrique Abello siguen siendo los protagonistas. Y estarán acompañados de Julián Arango, Natalia Ramírez, Lorna Cepeda, Luces Velásquez, Marcela Posada, Mario Duarte, Julio César Herrera, Ricardo Vélez, Alberto León Jaramillo y Estefanía Gómez. Además contará con las incorporaciones de Rodrigo Candamil, Juanita Molina, Zharick León y Sebastián Osorio.

Fecha de estreno: 19 de julio

Estrenos en Movistar Plus+

El joven Sheldon (Temporada 7) (SERIE)

Sinopsis: El joven Sheldon se prepara para una nueva experiencia trascendental en su vida con su gran viaje a Alemania para su programa de prácticas de verano.

Tras siete temporadas que han ido creciendo en éxito, el spinoff de ‘The Big Bang Theory’ llega a su fin… pero debido a una sorprendente cancelación. Pese a ello, la serie ha conseguido contar toda la historia que quería contar sobre el personaje de Sheldon Cooper y cómo llegó a ser al que conocimos en la popular ficción de la CBS. “Poder contar el origen de Sheldon Cooper, y expandir su historia para incluir toda la familia Cooper entera ha sido una experiencia maravillosa”, dijo Steve Holland, creador de la serie, cuando saltó la noticia de la cancelación.

Una propuesta diferente que buscaba dar mucha más profundidad a un personaje que ha conseguido trascender la cultura popular. Ian Armitage fue el niño elegido para dar vida a un joven Jim Parsons, y consiguió el apoyo del público y de la crítica. Ahora solo falta ver cómo será su despedida, y nos llega gracias a Movistar Plus+.

Fecha de estreno: 18 de julio

La ciudad perdida (PELÍCULA)

Sinopsis: La carrera literaria de la brillante y algo huraña escritora de novelas Loretta Sage ha girado en torno a las novelas románticas de aventuras que, ambientadas en lugares exóticos, protagoniza un atractivo galán cuya imagen aparece reproducida en todas las portadas, y que en la vida real corresponde a Alan, un modelo que ha centrado su carrera en personificar al novelesco aventurero. Durante una gira para promocionar su nuevo libro junto a Alan, Loretta es raptada por un excéntrico multimillonario, con la intención de que la autora le guíe hasta el tesoro de la antigua ciudad perdida sobre el que gira su último relato.

Estrenada en 2022, esta película de aventuras no fue el éxito esperando en cines, pero sí que funcionó más en su paso por las plataformas de streaming. Ahora podremos verla en Movistar Plus+ y disfrutar de una propuesta muy divertida con un reparto de lujo. Es decir, Sandra Bullock, Brad Pitt, Channing Tatum y Daniel Radcliffe. ¿Puede haber un reparto mejor que ese? Aunque por momentos parece una parodia de ‘Tras el corazón verde’, lo cierto es que ‘La ciudad perdida’ funciona a cada momento, y es perfecta para una sesión de cine de verano. Los paisajes paradisíacos y la química Bullock-Tatum hacen el resto… junto a un Daniel Radcliffe brillante como villano de la función.

Fecha de estreno: 19 de julio

Estrenos en AppleTV+

La dama del lago (SERIE)

Sinopsis: Cuando la desaparición de una niña conmociona a la ciudad de Baltimore el día de Acción de Gracias de 1966, las vidas de dos mujeres chocan fatalmente. Ellas son Maddie Schwartz, un ama de casa judía que intenta deshacerse de un pasado oculto y reinventarse como periodista de investigación, y Cleo Sherwood, una madre que navega por los bajos fondos políticos del Baltimore negro mientras lucha por mantener a su familia.

Basada en la novela de la autora superventas Laura Lippman, esta serie de misterio está protagonizada por Natalie Portman y Moses Ingram. Dirigida por Alma Ha’rel, es la primera incursión en el mundo televisivo de Natalie Portman. Así que ya solo por eso, es una serie que merece mucho la pena. Thriller con tintes de misterio y traumas pasados, y con una factura visual impecable. No en vano, está AppleTV+ detrás, y siempre sabe dotar a sus proyectos de un acabo artístico perfecto. Además, ¿cómo no querer ver una serie en la que aparece Portman, una de las mejores actrices de su generación?

Fecha de estreno: 19 de julio

Estrenos en TVE

HIT (Temporada 3) (SERIE)

'HIT' estrena su tercera temporada en La 1 este martes 16 de julio, a las 23:55 horas en La 1 y @rtveplay https://t.co/lrocIIZ9sk pic.twitter.com/e01Ffm7vaV — La 1 (@La1_tve) July 13, 2024

Sinopsis: Hugo, un exalcohólico en constante lucha con sus demonios, toca fondo y acaba en un centro de rehabilitación en La Palma, una isla que, al igual que él, busca renacer de sus cenizas. Allí se reencuentra con Lena, una antigua alumna de la primera temporada, marcando un cambio en la dinámica de Hugo, que pasa de mentor a ser el que recibe ayuda.

Después del maltrato continuado de la serie por parte de TVE, por fin llega la tercera temporada de ‘HIT’. Ha costado, y entre medias ha habido malos rollos entre su creador y el director de contenidos de la cadena. Pero finalmente las aguas se han calmado y podremos ver los nuevos episodios de la serie juvenil protagonizada por Daniel Grao. Sus anteriores temporadas han funcionado bien en audiencia, y han conseguido poner sobre la mesa temas tan importantes como la salud mental entre los jóvenes.

Fecha de estreno: 16 de julio

