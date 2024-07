Así es el final de ‘El joven Sheldon’: una emotiva carta de despedida al spin-off de una serie icónica

‘The Big Bang Theory‘ se convirtió en una de las series más icónicas de la última década. Sobre todo gracias a las continuas ocurrencias de Sheldon Cooper, interpretado brillantemente por Jim Parsons. Cuando llegó a su desenlace final, en 2019, ya acumulaba más de 250 episodios y una serie derivada, ‘El joven Sheldon‘, que centraba la trama en el personaje más famoso de la serie y sus años de niño y adolescente. Estrenada en 2017, poco a poco fue ganándose al público y a la crítica. De hecho, su audiencia se ha mantenido bastante estable durante todos sus años en antena. Y, aunque terminó ya en Estados Unidos, ahora nos llega la temporada final a España a través de Movistar Plus+ a partir de este jueves 18 de julio.

‘El joven Sheldon’ no es un simple spin-off al uso. Si lo fuera, no habría durado siete temporadas. Protagonizada por Ian Armitage dando vida a Sheldon Cooper en su niñez (y preadolescencia), la serie no se quedó en lo fácil, mostrando las rarezas del protagonista y rellenándola con cameos o referencias a la serie original. Al final se convirtió en una sitcom evolucionada. Por suerte dejó las risas enlatadas y los aplausos atrás, y tiene mucho más en común con ‘Malcolm in the middle‘ que con ‘The Big Bang Theory’. Realmente habría que compararla mucho más con la mítica serie de comienzos de los 2000. Porque en ambas, el protagonista del título acaba siendo el personaje secundario.

Durante estas siete temporadas, hemos visto crecer a Ian Armitage, pero también hemos ido viendo cómo menguaban sus tramas en pos de dar más protagonismo a los secundarios. Así por ejemplo, sus padres, George y Mary Cooper, se convierten en parte fundamental de la serie. De hecho, hasta hay otro spin-off centrado en ellos de jóvenes al que la cadena ha dado luz verde. Pero también tiene mucha presencia la abuela, apodada cariñosamente Meemaw, interpretada por Annie Potts. Sí, la mítica secretaria de ‘Los cazafantasmas’. Y sí, los secundarios siguen siendo el punto fuerte de la última temporada.

¿De qué va la temporada final de ‘El joven Sheldon’?

Sheldon Cooper se incorporó al instituto con solo nueve años y a los 14 está a punto de entrar en la universidad. En este tiempo su familia también ha evolucionado e incluso ha aumentado con la llegada de un nuevo miembro, pero en esta última temporada tendrán que hacer frente a un dramático e inesperado acontecimiento que cambiará sus vidas para siempre.

La temporada final de ‘El joven Sheldon’ comienza justo donde terminó la anterior. Tras el tornado y la destrucción de la casa de Meemaw, esta se va a vivir con los Cooper, mientras todos los vecinos tratan de reconducir sus vidas tras el desastre. Por otro lado, Sheldon sigue en Alemania, y no tiene ganas de volver a Estados Unidos, por mucho que su madre trate de hacerle entrar en razón. Lo bueno de este tipo de series, es que muchas veces no hace falta saberse todos los episodios al dedillo. Uno podría empezar a verla en esta temporada y en pocos minutos ya se habría puesto al día. Es la magia de las sitcoms.

El humor sigue intacto, pero nunca se ha caracterizado por tener un humor demasiado ácido o recurrente. Lo que hace especial a ‘El joven Sheldon’ es el corazón, el alma de los personajes. Durante toda su trayectoria, ha conseguido que la audiencia cree un vínculo con todos ellos, alejados del propio protagonista que, según ha ido avanzando la serie, ha ido perdiendo tramas interesantes. Aunque su relación con sus padres sigue funcionando a las mil maravillas.

‘El joven Sheldon’ se despide en su temporada 7.

No nota mucho el desgaste de este tipo de ficciones, sobre todo porque fue un gran acierto enviar al personaje de Sheldon a Alemania. Este viaje dio pie a nuevas historias y a reforzar la unión entre él y su madre, interpretada por Zoe Perry. Y eso que los creadores de la serie, Steven Molaro y Chuck Lorre, no estaba muy seguros de poder llevar ‘El joven Sheldon’ a buen puerto. Era imprescindible encontrar un buen actor que diera vida a Sheldon Cooper casi tan bien como Jim Parsons. Y encontraron oro en Ian Armitage, que se ha mimetizado a la perfección con dicho personaje.

Es verdad que la comedia no ha calado tanto fuera de Estados Unidos. Y muchas veces sus tramas pueden pecar de tontas e infantiles. Al final se trata de una propuesta para toda la familia. Pero precisamente encontrar el humor, el drama y la cotidianidad ahí es donde radica su fuerza. Así que esta temporada final de ‘El joven Sheldon’ empieza bien, con una marcada línea continuista, y que va encaminada a un desenlace divertido pero dramático. Ya sabemos cómo terminará (con una muerte esperable pero sorprendente y emotiva), incluso el cameo final de Jim Parsons y Mayim Bialik. Pero merece la pena seguir con los personajes un poco más. Porque esta forma de hacer televisión ya casi no existe, y es tan válida como otros formatos mucho más reconocidos por la crítica.