Está protagonizada por Dwayne Johnson y se alza como el mejor estreno de una película en la historia de Prime Video

En épocas navideñas hay un montón de películas que se convierten en clásicos instantáneos. Algunas pasan por salas de cine y tiene una gran respuesta del público, y otras se estrenan directamente en streaming, como por ejemplo la española 'Klaus', y se cuelan en las listas de favoritas de todo el mundo para la llegada de la Navidad. Y, al parecer, hay un nuevo título que busca colarse también entre las más vistas en esta época. Esa es 'Red One', protagonizada por Dwayne Johnson, Chris Evans y Lucy Liu. Una película que llegó a cines en noviembre de este año, pero cuyo paso por salas no fue el esperado en términos de taquilla.

Así que desde Prime Video decidieron darle una nueva vida en su plataforma de streaming, bastante más pronto de lo esperado. 'Red One' llegó a la plataforma de Amazon a mediados de diciembre y, en pocos días, se ha convertido en el mejor estreno cinematográfico de la plataforma. De hecho, según los primeros datos que ha compartido Prime Video, habría hecho 50 millones de espectadores en su primer fin de semana. Unos datos increíbles para una película que se hundió en taquilla, ni siquiera cubriendo su presupuesto de más de 200 millones dólares. Un presupuesto bastante inflado por las ínfulas de estrella de Dwayne Johnson.

'Red One' es la nueva película navideña de Dwayne Johnson y Chris Evans. / WARNER BROS.

De hecho, según varios medios e insiders, el actor habría cobrado cerca de 50 millones por 'Red One', cifras bastante infladas comparadas con los 20 millones que suele cobrar en otros proyectos. Además, al parecer, su actitud durante el rodaje no fue la mejor. No solo le han enfrentado con Chris Evans, destacando varios medios que no se llevaban bien, sino que además varias fuentes afirman que el actor llegaba entre siete y ocho horas tarde a los días de rodaje. Aunque todas estas informaciones han sido desmentidas por el propio Dwayne Johnson. "Sí, eso ocurre, pero no tan tarde. Eso es una cantidad absurda. Es de locos, ridícula", afirmó en una entrevista para GQ.

"Chris es un tipo muy divertido y tiene mucho talento. Antes de empezar, pensé que podríamos tener buena química. Y la tuvimos", afirmó el actor en otra entrevista para la revista People. Pero, lo cierto, es que la película no fue capaz de satisfacer las expectativas puestas en ella. Ahora, gracias a Prime Video, ha encontrado una nueva vida. Y parece que le va a ir mucho mejor que en su paso por salas. Gracias a estos números, 'Red One' se está convirtiendo en una contendiente a favorita para la época navideña. Y de seguir al ritmo que ha marcado en su primer fin de semana, podría colarse en el top histórico de Prime Video.

Así es 'Red One'

Tras el secuestro de Papá Noel, el Jefe de Seguridad del Polo Norte debe formar equipo con el cazarrecompensas más infame del mundo en una misión trotamundos llena de acción para salvar la Navidad.

"Guste o no, el valor de estas películas es diferente para nuestro modelo de negocio. Si podemos proyectar estas películas en cines y cubrir los costes de publicidad, ¿por qué no hacerlo? Es como hacer una campaña de publicidad masiva que se paga antes de su llegada al streaming", explicó Kevin Wilson, jefe de distribución cinematográfica de Amazon MGM, sobre la estrategia seguida con la película.

Jennifer Salke, directora de Amazon MGM Studios, también ha explicado así los pasos que han seguido con la película para convertirla en un éxito en streaming. "Con 'Red One', no había duda de que la estrategia necesitaba incluir un estreno en cines y asociado a una campaña de marketing, lo que condujo a público a los cines y a generar difusión para los espectadores que en última instancia la pudiera ver en Prime Video".

'Red One' es una alocada película navideña repleta de aventuras que no siempre funcionan. Pero si entras en el juego que propone su director Jake Kasdan, se convierte en una historia bastante entretenida y gratificante. Conocemos a Santa Claus y a su malvado hermano Krampus. Pero también a la Bruja del invierno, a la que da vida Kiernan Shipka. Los efectos especiales de vez en cuando se ven un poco de cartón piedra, pero la química entre Johnson y Evans sostiene la trama casi hasta el final.

Así que tiene todas las papeletas para convertirse en una de esas historias que queremos ver todos los años. Por momentos incluso recuerda a la película de culto 'El origen de los guardianes', y su metáfora sobre el espíritu navideño y la importancia de la familia y el amor están presentes, por supuesto. Si no, no sería una película de Navidad, ¿verdad?