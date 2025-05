Estrenos de cine que llegan a Prime Video, Netflix y Movistar+: qué ver este fin de semana del 16 al 18 de mayo

Con la llegada del fin de semana, ya sabemos lo que toca: hacer hueco en la agenda para una buena sesión de sofá, manta y peli. Las plataformas de streaming como Netflix, Prime Video o SkyShowtime están renovando su catálogo continuamente, así que tenemos varias opciones nuevas donde elegir. Y sí, este finde viene repleto de emociones: desde la delicadeza visual de una joya animada hasta el regreso de una saga mítica del cine, pasando por el terror sobrenatural y las historias reales que inspiran. Da igual si buscas desconectar, reflexionar o dejarte llevar por la adrenalina: tenemos todas las opciones que necesitas.

Entre las propuestas más destacadas encontramos 'Flow', la película de animación que ha sorprendido al mundo entero con su narrativa sin diálogos y su mensaje ecológico. Pero si prefieres una épica más... hollywoodiense, no hay mejor opción que 'Gladiator II', seas fan o no de la primera entrega. Porque esta se toma tan poco en serio que no hace falta saber mucho de la historia previa. También llega 'Deaf President Now!', un documental que pone el foco en una revolución silenciosa que cambió la historia de la comunidad sorda en Estados Unidos. Y si ya prefieres el cine de acción pero bien coreografiado y con una buena historia, 'A Working Man' nos trae a un Jason Statham más contenido pero igual de mamporrero que siempre. ¿Queda alguna opción más? Sí, para los más valientes, llega 'El Exorcista: Creyente', que vuelve la vista al pasado con una nueva vuelta de tuerca al clásico del terror. ¿Preparado para elegir tu maratón del finde?

A working man

Sinopsis: Levon Cade ha dejado atrás su profesión para ser "honrado" y trabajar en la construcción. Quiere vivir una vida sencilla y ser un buen padre para su hija. Pero cuando Jenny, la hija adolescente de su jefe, desaparece, se ve obligado a volver a emplear las habilidades que le convirtieron en una figura legendaria en el oscuro mundo de las operaciones encubiertas. Su búsqueda de la universitaria desaparecida le lleva al corazón de una siniestra conspiración criminal que creará una reacción en cadena que amenazará su nueva forma de vida.

Jason Statham es uno de los actores del género de acción más reconocidos de la actualidad. A sus espaldas ha ido formando una carrera repleta de clásicos recientes como 'Transporter', 'Mechanic' o la saga de 'Los mercenarios' y 'Fast and furious'. Su última película ha sido 'A working man', con guion del mismísimo Sylvester Stallone. Y vuelve a unir fuerzas con David Ayer, director de 'The beekeeper: el protector', para darnos una ensalada de porrazos y tiros que funcionan con una precisión milimétrica.

"Hay dos cosas que debes saber sobre trabajar con él. Una, que lo sabe todo sobre cine de acción y combate. Tiene un conocimiento enciclopédico de cualquier golpe que se haya dado en cualquier película de la historia, en cualquier país. Conoce todos los estilos y técnicas, pero también quiere hacer algo nuevo y diferente cada vez. Y dos, también es doble, así que hace sus propias escenas de acción". Así explicó Ayer al medio Bestmovie cómo es trabajar con Statham. En el reparto, además, nos encontramos a David Harbour, el mítico shérif Jim Hopper de 'Stranger Things'.

Plataforma: Prime Video

El Exorcista: Creyente

Sinopsis: Desde la muerte de su esposa embarazada en un terremoto en Haití hace 12 años, Victor Fielding ha criado solo a su hija Angela. Pero cuando Angela y su amiga Katherine desaparecen en el bosque, solo para regresar tres días después sin recordar lo que les sucedió, se desencadena una cadena de eventos que obligarán a Victor a confrontar el mal y, en su terror y desesperación, busca a la única persona viva que ha presenciado algo así antes: Chris MacNeil.

David Gordon Green fue contratado para hacer una trilogía reinicio de la mítica saga de 'El exorcista'. Ya había conseguido traer a la actualidad 'Halloween', aunque sus tres películas fueron desinflándose. La primera de ellas fue un éxito de taquilla, pero las otras dos enfrentaron a los fans de la saga y no dejaron buen sabor de boca. Parecía que este nuevo acercamiento al cine de terror le podría redimir... pero 'El Exorcista: Creyente' es una sucesión de sinsentidos que anclan a la película desde casi el comienzo. Y eso que la premisa prometía un giro interesante, porque nos encontrábamos ante dos hermanas poseídas. El juego que podía dar su conexión se queda sepultado en un guión pobre y con poco espacio para la sorpresa.

Además, hace un uso bastante torticero del personaje de Chris MacNeil, que vuelve a ser interpretado por Ellen Burstyn. Menos mal que llega Mike Flanagan para hacer su nueva versión de 'El exorcista', y en su visión confiamos.

Plataforma: Movistar Plus+

Gladiator II

Sinopsis: Dieciséis años después de la muerte de Marco Aurelio, Roma está gobernada por los despiadados emperadores gemelos Geta y Caracalla. El nieto de Aurelio, Lucio Vero, vive bajo el seudónimo de Hanno con su esposa Arishat en el reino norteafricano de Numidia. El ejército romano dirigido por el general Acacio invade y conquista el reino, esclavizando a Lucio junto con otros supervivientes. Los esclavos son llevados a Ostia, donde Lucio es comprado por el maestro de cuadra Macrinus, que le promete la oportunidad de vengarse matando a Acacio si gana suficientes combates para llegar al Coliseo.

'Gladiator' es, sin lugar a dudas, uno de los clásicos modernos del cine. Aunque ya ha cumplido 25 años, ha sobrevivido el paso del tiempo. Con un Russell Crowe en su mejor momento, y una recreación de Roma espectacular, triunfó en taquilla y en los Oscar. Ahora, más de dos décadas después, ha llegado su largamente esperada secuela. En este caso, con Paul Mescal, Pedro Pascal y Denzel Washington. El problema es que lo que funcionaba hace 25 años ahora se ha perdido. Scott prima el espectáculo a la historia, y el CGI a los efectos más artesanales. Y sí, 'Gladiator II' es espectacular y tiene escenas increíbles, pero en general, es una descafeinada secuela a un clásico del cine. Solo Denzel Washington parece haber entendido su papel y se lo pasa en grande.

De hecho, fue nominado a los Globos de Oro y, durante mucho tiempo de la carrera de premios, sonó con fuerza para estar nominado a los Oscar. Sí, la película fue un éxito de taquilla, aunque no recaudó tanto como esperaba, sobre todo debido a un presupuesto demasiado abultado. Es decir, recaudó más de 450 millones sobre un presupuesto de cerca de 250.

Plataforma: SkyShowtime

Deaf President Now!

Sinopsis: La historia del gran movimiento por los derechos civiles del que pocos han oído hablar. Durante ocho convulsos días de 1988, cuatro estudiantes de la única universidad para sordos del mundo trataron de liderar a una multitud enfurecida y cambiar el curso de la historia.

La nueva película documental de AppleTV+ nos habla de un hecho muy poco conocido, y menos por la gente de fuera de Estados Unidos: las protestas que se realizaron en la Universidad de Gallaudet en 1988. Después de que la junta directiva del centro eligiera a una candidata oyente por encima de otros muchos sordos con cualificaciones de sobra. Tras una semana de manifestaciones, boicots y protestas, los estudiantes lograron que la candidata elegido dimitiese y que el querido rector, el doctor I. King Jordan, se convirtiera en el primer presidente sordo del centro.

Las protestas fueron un hito en la historia de la lucha por los derechos civiles, y su impacto se dejó sentir más allá de la Universidad y allanó el camino para que se aprobara la ley ADA o Americans with Disabilities. El documental incluye entrevistas exclusivas a las cabezas visibles del movimiento, entre ellos 'los 4 de Gallaudet': Jerry Covell, Bridgetta Bourne-Firl, Tim Rarus y Greg Hlibok, junto con el testimonio del doctor I. King Jordan, así como grabaciones de archivo y recreaciones. La película, además, incorpora una técnica de narrativa experimental basada en el punto de vista de las personas sordas, que emplea elementos visuales impresionistas y un complejo diseño sonoro para sumergir al espectador en la experiencia sorda.

Plataforma: Apple TV+

Flow, un mundo que salvar

Sinopsis: Un gato se despierta en un mundo cubierto de agua, donde la raza humana parece haber desaparecido. Busca refugio en un barco con un grupo de otros animales. Pero llevarse bien con ellos resulta ser un reto aún mayor que superar su miedo al agua. Todos tendrán que aprender a superar sus diferencias y adaptarse a este nuevo mundo en el que se encuentran.

La película de animación del letón Gints Zilbalodis, Globo de Oro y el Óscar a la Mejor Película de Animación, ha sido una de las sorpresas de este año. Nominada también al Óscar a la Mejor Película Internacional, fue realiza completamente con Blender, un software de código abierto. Y desarrollada por un equipo reducido de aproximadamente 20 personas, con un presupuesto modesto de 4 millones de dólares. Un hito en el mundo de la animación sobre todo por lo que ha conseguido. La película reflexiona sobre la convivencia y cooperación entre diferentes especies en un mundo posthumano. Además de la adaptación al cambio climático y cómo nos enfrentamos a desastres naturales.

Una animación desbordante y una banda sonora de lujo, que han convertido 'Flow' en una pequeña obra maestra que asombró tanto a crítica como público, llegando a recaudar en taquilla cerca de 30 millones de dólares.

Plataforma: Filmin