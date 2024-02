9 series que ver si te gustó ‘Siempre el mismo día’ en Netflix, hoy día de San Valentín

Aunque no ha hecho mucho ruido antes de su estreno en Netflix, ‘Siempre el mismo día‘ ya se ha colado en el top3 mundial de la plataforma, entre las series de habla inglesa más vistas de esta pasada semana. Basada en la popular novela de David Nicholls (que ya tuvo una adaptación en 2011 con Anne Hathaway), la serie protagonizada por Leo Woodall y Ambika Mod es una de esas historias románticas que tanto nos gustan. Y como seguramente ya la hayas devorado, queremos traeros una lista de otras series románticas que seguro os van a encantar.

Sí, es verdad que ‘Siempre el mismo día’ tiene ese toque agridulce que nos hace derramar unas cuantas lágrimas por el camino. Pero esas son las mejores historias, ¿verdad? No solo las que nos entretienen o nos hacen pensar, sino las que nos hacen sentir. Además, estando en el mes del amor (hola, San Valentín), no hay mejor momento que este para entregarse en cuerpo y alma a esas historias que hacen que nuestro corazón vibre.

Vale, puede que me esté pasando de cursi, pero es que os traemos una lista de historias tan bonitas que me vais a entender a la perfección. Destacamos varias series españolas de las que ya os hemos hablado aquí, pero también algunas que se centran en ese amor platónico que surge de una buena amistad. Porque ‘Siempre el mismo día’ no solo se centra en el aspecto romántico, sino también en el vínculo inquebrantable que une a dos amigos a lo largo de su vida.

El tiempo que te doy

Sinopsis: Cuenta la superación de una ruptura en diez episodios de escasos minutos, en donde una chica intenta olvidar un amor del pasado. Lina está empezando de nuevo, se muda de casa, busca un nuevo trabajo y prueba nuevas experiencias. Pero lo que Lina intenta hacer en realidad es olvidar un amor del pasado, su primer amor. Cada día, Lina intenta que el tiempo que pasa pensando en Nico sea un minuto menos, para así poder avanzar con su vida.

La serie de Netflix protagonizada por Nadia De Santiago y Álvaro Cervantes fue un soplo de aire fresco a la ficción nacional. Su propuesta, innovadora y arriesgada, funcionaba como un reloj, mostrándonos cómo funciona una pareja, sus altos y bajos, sus idas y venidas. Los celos, la traición, la confianza y, al final, un vínculo mutuo que puede fragmentarse, sí, pero nunca romperse del todo. Una miniserie que puedes devorar de una sentada, y que está perfectamente dirigida por Pablo Santidrián e Inés Pintor.

Plataforma: Netflix

Citas Barcelona

Sinopsis: En ‘Citas Barcelona’ los personajes se encuentran cara a cara después de conocerse en internet; buscan amor, sexo o simplemente alguien que les aleje de la soledad. El formato es también una cita romántica con la Ciudad Condal, que será el escenario a través del cual los espectadores visitarán los lugares más icónicos de la ciudad como la Sagrada Familia, el puerto o la Rambla, conectando también con la vida cotidiana barcelonesa a través de otros rincones menos conocidos.

‘Citas Barcelona‘ llegó sin hacer mucho ruido, pero es uno de esos claros ejemplos de cómo mostrar las diferentes caras del amor. En capítulos autoconclusivos, asistimos como meros espectadores a reencuentros, engaños, tríos y miradas de amor incondicional. Además, con un reparto de lujo: Carmen Machi, Belén Cuesta, Ivan Massagué, Laia Costa, Clara Lago, Nausicaa Bonnín, Carolina Yuste, Pablo Rivero, Manuela Vellés, Carlos Cuevas, Gonzalo de Castro, Miguel Ángel Muñoz, Alejo Sauras, Albert Ausellé, David Verdaguer, Berta Castañé, Berta Bayarri, Joana Vilapuig, Vito Sanz, Eva Santolaria, Antonio Hortelano, Carme Balagué… Y además con el añadido del histórico reencuentro entre Quimi y Valle, mítica pareja de la serie ‘Compañeros’. De hecho, esa historia es la que más nos acerca a ‘Siempre el mismo día’.

Plataforma: Prime Video

Un cuento perfecto

Sinopsis: Margot y David provienen de mundos diferentes. Ella es heredera de un imperio hotelero. Él debe desempeñar tres trabajos para llegar a fin de mes. Pero cuando sus caminos se unen, se dan cuenta de que solo entre ellos pueden ayudarse a recuperar el amor de sus vidas.

Uno de esos éxitos incontestables de la plataforma. El verano de 2023 nos sorprendió Netflix con ‘Un cuento perfecto‘, la historia de amor protagonizada por Álvaro Mel y Anna Castillo, basada en una de las novelas de Elísabet Benavent. Con el añadido de tener a dos personajes de dos mundos muy diferentes (‘Siempre el mismo día’ vuelve a estar presente), la historia se construye en torno a cómo se hacen amigos y tratan de recuperar a los que consideran el amor de su vida… con un final abierto y agridulce, al más puro estilo ‘La La Land’.

Plataforma: Netflix

Bruja Escarlata y Visión

Sinopsis: Combinando el estilo clásico de las sitcoms con el MCU (Universo Cinematográfico de Marvel), cuenta la historia Wanda Maximoff y Vision, dos seres con superpoderes que viven una vida idílica en las afueras de una ciudad hasta que un día comienzan a sospechar que no todo es lo que parece.

Porque no todas las historias románticas tienen que ser realistas, os traemos un ejemplo comercial que rompió todas nuestras expectativas: ‘Bruja Escarlata y Visión’. La miniserie de Marvel se ha convertido en una de las producciones favoritas de los fans del Universo Cinematográfico de Marvel y no es para menos. Porque todo se reduce al amor incondicional del personaje de Elizabeth Olsen por su marido y sus hijos. Y no duda en recurrir a cualquier cosa para conservarlo. Una historia diferente, con un planteamiento muy arriesgado (cada capítulo toma de base una década diferente de las sitcoms americanas) y que funciona a las mil maravillas.

Plataforma: Disney+

Todas las veces que nos enamoramos

Sinopsis: Septiembre de 2003. Irene llega a Madrid con ganas de comerse el mundo y de convertirse en directora de cine. Allí conocerá a sus mejores amigos y también a Julio, que sería el protagonista perfecto para sus películas y también para su vida. Pero la vida siempre tiene otros planes.

Una de las cancelaciones más dolorosas de Netflix España fue sin duda la de ‘Todas las veces que nos enamoramos‘. Una historia directa, sincera, que no solo es una comedia romántica. Se trata de una historia con un puntito nostálgico sobre el amor, la amistad que se forja en los años universitarios y la necesidad de encontrar tu lugar en el mundo. Porque el grupo de amigos que protagonizan la serie (Blanca Martínez y Carlos González bordan sus papeles) es el fiel reflejo de una época en nuestras vidas de descubrimientos sin precedentes.

Plataforma: Netflix

La amiga estupenda

Sinopsis: La veterana escritora Elena Greco descubre que Lila Cerullo, su amiga de toda la vida, ha desaparecido sin dejar rastro. Su ausencia evoca en Elena el recuerdo de su tempestuosa amistad, un vínculo inquebrantable forjado en el barrio natal de ambas, en el Nápoles en los años 50.

Como ya hemos dicho muchas veces, ‘Siempre el mismo día’ no solo trata un amor romántico al uso, sino también la amistad, y sobre todo esa unión entre dos personas a través de los años, aunque no se vean de una manera regular. Así que no hay mejor ejemplo que ‘La amiga estupenda’ para tratar dicho tema. Sí, es una historia más oscura y dramática que la serie de Netflix, pero tiene de núcleo el mismo punto, así que funciona muy bien en nuestra particular lista. Una serie que se ha ido convirtiendo de culto con el paso del tiempo. Con tres temporadas a las espaldas, la adaptación de la novela de Elena Ferrante convenció a la crítica y al público.

Plataforma: HBO MAX / RTVE PLAY

Si lo hubiera sabido

Sinopsis: Emma lleva diez años en un matrimonio decepcionante, habiendo abandonado su carrera profesional para dedicarse por completo a sus hijos, y ya no puede más. Entonces, tras un eclipse lunar, se le presenta la extraordinaria oportunidad de volver a vivir la última década cuando regresa al día en que su marido le pidió matrimonio.

Megan Montaner protagonizó ‘Si lo hubiera sabido’ para Netflix. Aunque no tuvo la repercusión esperada, vuelve a incidir en algo que sobrevuela continuamente en ‘Siempre el mismo día’: las decisiones que tomamos en la vida y, sobre todo, las que no tomamos. En esta serie de Netflix, el personaje de Megan Montaner tiene una oportunidad increíble: revivir los últimos diez años de su matrimonio. ¿Tomará otras decisiones? ¿Le llevarán estas al mismo punto de su vida? ¿O la cambiarán por completo? Una serie muy entretenida, con interesantes reflexiones sobre los momentos que han definido nuestra situación actual, y que se apoyan en una portentosa actuación de la protagonista.

Plataforma: Netflix

Pachinko

Sinopsis: Narra la historia épica e íntima que comienza con un amor prohibido y va creciendo hasta convertirse en una saga que viaja entre Corea, Japón y Estados Unidos para contar un relato de guerra y paz, amor y pérdida, triunfo y ajuste de cuentas.

Explorando varias generaciones y varios países diferentes, la serie de Apple TV+ es de una factura visual apabullante. Con un reparto internacional, y cambiando de idiomas continuamente (inglés, japonés y coreano), no solo nos hace una fiel radiografía de varias épocas en Japón y Corea, sino también de muchos tipos de amor: familiar, tradicional, por conveniencia… El reparto es increíble y la serie de Apple consigue adaptar una novela casi inabarcable.

Plataforma: Apple TV+

Starstruck

Sinopsis: Una millennial de Londres que sale adelante con dos trabajos tiene una mañana rara cuando descubre que la noche anterior se acostó con una estrella de cine.

‘Starstruck’ fue una serie salvavidas en 2021 para los que queríamos volver a creer en el amor y buscábamos un rayo de esperanza tras la pandemia que nació en 2020. La serie de HBO MAX estuvo ahí para rescatarnos a todos y lo hizo de manera magistral, con una temporada de pocos capítulos que se podían consumir casi de golpe. Ya hay tres temporadas de la ficción creada por Rose Matafeo, y nos plantea un dilema muy similar al de ‘Siempre el mismo día’: qué sucede cuando dos personas están irremediablemente enamoradas… pero que son totalmente incompatibles.

Plataforma: HBO MAX