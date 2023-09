El actor Álvaro Mel rompe así su silencio tras salir a la luz su relación con Anna Castillo

En las últimas semanas han surgido los rumores acerca de una posible relación entre Anna Castillo y Álvaro Mel. Los actores coincidieron durante la grabación de la serie ‘Un cuento perfecto’, basada en la novela homónima de Elísabet Benavent. Una historia de amor entre los protagonistas que ha traspasado la pequeña pantalla.

Desde el verano, fueron varias las ocasiones en las que han sido vistos compartiendo planes juntos. A medidos de septiembre, se les pudo ver besándose en una cena con amigos. Y ahora, el actor se ha pronunciado al respecto durante su presencia en la Vogue Fashion Night Out 2023.

Al ser preguntado por el reportero de Europa Press, Álvaro Mel ha hablado del papel que tiene la moda en su vida. Así como la manera en que gestiona la expectación mediática que genera, tras haberse convertido en uno de los actores españoles con más seguidores en redes sociales.

Álvaro Mel se pronuncia sobre los rumores de relación con Anna Castillo

El intérprete reconoce que el público ha sido siempre muy «respetuoso» con él a acercarse para pedirle fotos, autógrafos o simplemente a hablar con él. «Al final estás ahí por esta gente, ¿no? Me debo a la gente que me sigue, siempre me he hecho fotos por la calle, nunca lo he evitado o he intentado apartar a nadie», ha confesado ante las cámaras de Europa Press.

Respecto a cómo gestiona el interés por su vida privada, Álvaro Mel ha dejado claro que es una persona muy discreta, y ha agradecido que no se le pregunte por su vida privada. «¿Pero entiendes que se hable, que se te relacione con gente… con Anna Castillo y demás?», ha insistido el periodista. El actor ha aclarado que entiende que se hable y que se relacione «a todo el mundo con todo el mundo», pero ha vuelto a manifestar su deseo de no confirmar nada al respecto.

«No quiero que se hable de mi vida personal», ha asegurado. Eso sí, a la pregunta de si está contento, él reconoce estar «muy contento y muy feliz». Y, nuevamente, ha agradecido la labor de la prensa rosa, pero prefiere no hablar de esos temas.