Eva Santolaria impacta al confesar el alto precio de su paso por ‘Compañeros’ y ‘7 vidas’

Muchos son los que aún recuerda a Eva Santolaria por su papel de Valle Bermejo de la serie ‘Compañeros’. Sus idas y venidas con Quimi todavía perduran en la memoria de los seguidores de la ficción que se emitió en Antena 3 hace 25 años.

Este jueves, 8 de junio, Eva Santolaria, junto a Carlos Cuevas, han visitado ‘El Hormiguero’ para presentar su nuevo proyecto, ‘Citas Barcelona’. Pero ha sido inevitable que Pablo Motos le preguntara por lo que supuso para ella el fenómeno fan que se creo en torno a ‘Compañeros’ y, especialmente, en torno a Quimi y Valle.

La serie llegó a ser vista por nueve millones de espectadores, y eso es algo que los actores de la misma no llevaron demasiado bien. «Fue algo que llevamos regular. Nos pilló por sorpresa y muy jóvenes. Yo tenía 21 años», ha recordado la actriz. Sin embargo, asumir la repercusión de ‘Compañeros’ no fue lo más difícil a lo que se tuvo que enfrentar, como así ha reconocido ella misma.

Eva Santolaria: «Lo peor de esa repercusión es que te arrebata tu vida»

«Fue el primer fenómeno fan en una serie de televisión. Ese tipo de popularidad solía ser cosa de actores internacionales o de cantantes. Lo peor de esa repercusión es que te arrebata tu vida. La gente espera que estés 24 horas al día siendo un personaje. Valle era muy guay y la gente la quería mucho, pero yo soy Eva y soy otra cosa. Soy tímida, no había tenido una pandilla tan popular, iba en chándal… Yo solía ser la chica que se espera con el amigo del amigo. Después de ‘Compañeros’, los chicos guapos eran los que se acercaban a mí», ha explicado Eva Santolaria a Pablo Motos.

Por su parte, Carlos Cuevas también recordó su experiencia con ‘Merlí’: «Nos pilló en una edad difícil, es heavy vivir estas cosas con esta edad, mantener los pies en el suelo, porque aparecen tentaciones, el mundo de la noche… siento que he sido un funambulista y me he escapado de todo»

Precisamente fue esa popularidad la que hizo que Eva Santolaria se «encerrara» en su círculo más cercano: «Me quedé con mis amigos de toda la vida y los de la serie porque a ellos les estaba pasando lo mismo que a mí». Al poco de decir adiós a ‘Compañeros’, la actriz comenzó en otra serie muy exitosa, en este caso de Telecinco, ‘7 vidas’: «Solo habían pasado unos meses del final de ‘Compañeros’ y yo ya estaba trabajando en esta pedazo de serie. Fueron otros cuatro años viviendo una experiencia brutal».

Tras el final de ‘7 vidas’ la actriz tocó fondo

Sin embargo, lo «malo» vino después. Y es que, tomó una serie de decisiones que por sí solas están bien, «pero todas juntas no»: «Me apetecía hacer teatro. Dije que sí a cosas que luego no salieron, que no a otras cosas. A esto hay que sumarle que estuve dos años sin representante, que me fui a vivir a Barcelona, que tuve hijos… Desaparecer y volver a estar en la cabeza del que toma las decisiones cuesta. Es muy fácil que se olviden y no es porque no estés trabajando. Puedes estar haciendo teatro o siendo madre. Lo cierto es que para trabajar tiene que haber una persona que vea un guion y diga: ‘Ostras, Eva’, y te llamen para el casting».

Entre los proyectos a los que dijo que no está ‘Física o Química’. «Yo tenía los guiones de ‘Física o Química’, el uno y el dos, para hacer de profesora. Y dije que no», reconoció Eva Santolaria en el programa radiofónico ‘Aquí Catalunya’, de Ser Catalunya. La echaron para atrás titulares del tipo: ‘Valle vuelve al cole’. Finalmente, el papel lo cogió Blanca Romero y ella se fue de gira durante año y medio junto a Carmen Machi con la obra de teatro ‘Auto’.

Según explicó la actriz a Pablo Motos en ‘El Hormiguero’, el último capítulo de ‘Citas Barcelona’ supuso su reencuentro con Antonio Hortelano, el rebelde Quimi en ‘Compañeros’. Así lo recuerda ella: «El último capítulo, es un poco especial. Solo hay una cita entre dos personas que vivieron un amor de verano, la vida les separa y se vuelven a encontrar a través de Tinder. Es mi capítulo, en el que vuelvo a estar con Antonio Hortelano». Ambos habían «seguido teniendo contacto siempre, pero no habíamos vuelto a coincidir profesionalmente desde hace 20 años».