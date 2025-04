Revilla emplea el tono más duro para sentenciar a este líder político en 'La Sexta Xplica': "Matón, tonto, ignorante"

Este sábado, 12 de abril, Miguel Ángel Revilla ha regresado a 'La Sexta Xplica' para hablar de la demanda que le ha interpuesto el rey emérito, Juan Carlos I. Pero, además, ha analizado cómo ve él la situación política internacional tras la llegada de Donald Trump de nuevo al gobierno de los Estados Unidos.

Sin pelos en la legua, el expresidente de Cantabria, ha dejado claro que Trump no es santo de su devoción. "Hay que tenerle un respeto y hasta miedo. Esto lo dice un señor en un bar o en un club de la comedia y nos hace reír. Pero es que este tío es un tío peligroso. Pero, además, según me cuentan, es un ignorante absoluto. Ha viajado muy poco. Y me dicen que no ha leído un libro en su vida, ni siquiera los que ha escrito él, que se los ha escrito alguien", ha empezando dicidendo el cántabro.

Según Revilla, "el problema del ignorante, es que puede no ser tonto, pero en este caso, este es tonto, porque se rodea de gente más estúpida y más ignorante que él. Está hundiendo a Estados Unidos y está hundiendo a el mundo", sentencia con dureza. Sin embargo, lo que más le "preocupa de todo esto es que este tío sea el representante de un país que es la primera potencia económica. Un país que tiene 66 Premios Nobel de Economía, que tiene unas eminencias pensantes… Eso es lo que me preocupa".

Revilla sobre Donald Trump: "Estamos ante un matón de libro"

"Porque estamos ante un matón de libro. Este tiene todos los ingredientes de lo que yo detesto en el ser humano. Yo escribía de este pollo antes de que fuera presidente por primera vez. Un capítulo en el que digo puede llegar un peligro para la humanidad. A veces acierto de plano", recuerda Revilla sobre un libro que escribió en el que hablaba de Donald Trump.

Además, el ex político lanza un mensaje a todos los países del mundo: "Es el momento de unirnos todos contra Trump, de unirnos todos los países. Él tiene el 25% de la economía mundial, pero todos los demás somos el 75%, que no presuma, porque si todos estamos unidos: China, la India, Europa, Hispanoamérica, África… este tío no tiene nada que hacer".

"América no puede sentirse orgullosa de ver a Trump cada día hacer gansadas. Además, humilla a los pobres. Se ceba con Latinoamérica… pero no le mete mano a Putin. Son parecidos. Ni al coreano del norte, al gordinflas ese", ha lamentado Revilla. Una definición que ha hecho reaccionar a José Yélamo, que le ha recordado el asunto legal que tiene con Juan Carlos I: "¡Otra demanda, Miguel Ángel!", ha bromeado el presentador del programa de La Sexta.