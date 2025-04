Miguel Lago no contiene este palo a Miguel Ángel Revilla ante la última hora de su polémica

Sonsoles Ónega arrancaba este martes 'Y ahora Sonsoles' con una última hora sobre la demanda del rey Juan Carlos I a Miguel Ángel Revilla. Y es que el rey estaría dispuesto a perdonar al ex presidente de Cantabria si se retracta de sus palabras. Algo que llevaba a que Miguel Lago se pronunciara y soltara un palo al político.

"El rey Juan Carlos está dispuesto a perdonar, ¿pero en qué condiciones?", preguntaba Sonsoles a Carlos Quílez que había tenido acceso a la demanda. "El rey Juan Carlos está dispuesto a perdonar si se retracta Miguel Ángel Revilla, si rectifica y se compromete a no volverlo a hacer ni a decir más", aclaraba el colaborador.

Eso sí Miguel Ángel Revilla tendrá que rectificar sus palabras en los mismos medios y con la misma dimensión de los que tenía donde realizó las declaraciones por las que ha sido demandado. Y era entonces cuando Miguel Lago no se cortaba al lanzarle un dardo al ex presidente de Cantabria.

El cómico era claro al señalar que lo único que le faltaba a Miguel Ángel Revilla era tener excusa para visitar más programas de televisión. "No tiene vida para ir a todos esos medios", exponía Ángela Vallvey. "Es inabarcable y aparte sería volver a tener a Revilla en todos los programas otra vez, el emérito debería pensar las cosas", soltaba a modo de pullita.

"El emérito debería decirle vete otra vez a 'El Hormiguero' que lo ve todo el mundo, eliges uno y ya replicamos los demás", sentenciaba al respecto Miguel Lago. Unas palabras con las que el colaborador de Sonsoles Ónega no dudaba en ironizar sobre la omnipresencia de la que siempre se habla de Revilla en televisión.

Miguel Lago no se reprime lo que piensa de Miguel Ángel Revilla

Después, Miguel Lago cuestionaba este movimiento de Juan Carlos I contra Miguel Ángel Revilla. "Creo que el emérito, que ha sido, no sé si sigue siendo inimputable, pero si a ti no te pueden denunciar no debes. Y luego al emérito le deberían haber explicado sus nietos que no se alimenta al troll. Revilla es un troll del emérito que lleva mucho tiempo desbarrando por los platós de televisión. Entonces si tú le das, le ha dado una nueva vida porque Revilla ya estaba jubilado comiendo anchoas", añadía.

Mientras que Carlos Quílez aseguraba que en los pasillos de la ciudad de la justicia de Santander se comenta que no va a haber acuerdo de conciliación entre ambos. "Se comenta que no habrá acuerdo, que el rey no va a comparecer, pero si va a comparecer Revilla", recalcaba. "Hombre... hay cámaras delante", concluía Lago lanzando otro dardo al político cántabro.