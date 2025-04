Ramón Espinar se planta y certifica lo que muchos creen del programa de Nacho Abad en Mediaset y Ayuso

Alta tensión entre Nacho Abad y Ramón Espinar en 'En boca de todos' por la pareja sentimental de Isabel Díaz Ayuso tras declarar en los juzgados de Plaza de Castilla por presunto fraude fiscal. "Dice el refrán que a la tercera va la vencida, pero si eres el novio de Ayuso es a la quinta. Para que declarase ante el juez han hecho falta cinco citaciones", ha introducido el presentador de Mediaset con sorna.

En el programa se ha resumido que, este jueves, en las dos horas de comparecencia en sede judicial, no respondió a ninguna de las preguntas de la acusación popular, pero en respuestas a las preguntas de la jueza, de fiscalía y de su defensa negó el pago de cualquier comisión a Quirón y la existencia de sociedades pantalla. Además, sobre el ático aseguró que no era suyo y que estaba en régimen de alquiler con opción a compra.

En cambio, Hacienda echa por tierra la defensa del novio de Isabel Díaz Ayuso. Él defiende la legalidad de sus negocios, pero la documentación del fisco le contradice. "Y mientras su pareja declaraba como investigado, Ayuso participaba en el último acto de campaña del presidente de Ecuador. La invitaron al escenario y lo hizo suyo", ha añadido Nacho Abad. Y es que la ejecutiva madrileña subió al escenario "como si fuera una estrella del rock o la lideresa de la libertad", pues conminó a los ecuatorianos a elegir entre socialismo y libertad.

Acto seguido, Nacho ha planteado en la mesa si el escándalo de González Amador salpicará a la presidenta de la Comunidad de Madrid. Juan Lobato, colaborador recientemente incorporado a la mesa de 'En boca de todos', ha señalado que las cinco citaciones del novio coinciden con cinco viajes de Ayuso. "Casualmente, cuando es citado, ella tiene que salir de Madrid a algún viaje", ha apuntado como extraña curiosidad.

"Yo tengo la impresión de que la presidenta de la Comunidad de Madrid se mueve en un mundo a medio camino entre la política y los grandes negocios, y eso es un mundo en el que no se debe mover un político. Y eso a mí no me gusta", ha sentenciado por su lado Ramón Espinar al respecto de todo este asunto.

En ese momento, Nacho Abad le ha confrontado con una pregunta que ha acabado desatando la tensión entre ellos: "Déjame, Ramón, que te pregunte una cosa. Con Pepe Blanco (exministro de Fomento) en su sumario aparecía la palabra tráfico de influencias del PSOE. Aparecía ¿sí o no?".

"Pero por qué os compartáis siempre como defensores de Ayuso", ha saltado Ramón Espinar, sorprendido con que el presentador del programa quisiera mezclar para desviar el foco. "Pepe Blanco es un personaje político que a mí me gusta lo justito. Un señor que ha sido ministro no se tiene que dedicar al lobby después cuando sale del gobierno. Me parece que hay otras cosas a las que dedicarse. A mí no me gusta que los expolíticos que han mandado mucho en los partidos y en el gobierno se dediquen al lobby", ha comentado el colaborador y politólogo.

"Es que no te he preguntado eso", le ha reprochado Nacho Abad, que ha insistido en que si con Pepe Blanco había una presunción de inocencia que, a su juicio, no se está aplicando a Ayuso ni a su pareja. "¿Pero por qué nos tenemos que comportan en televisión como defensores de Ayuso?", ha reiterado Espinar, que se ha quejado de no poder expresarse ante las constantes interrupciones del conductor del magacín: "Pero déjame hablar. No me dejas hablar".

Ahí es cuando Nacho ha estallado, elevando notablemente el tono: "Porque no respondes. Como político, haces lo que te sale de las narices, respondes lo que te sale de las narices y tienes mucho callo en no responder". "Tú lo que quieres es que me comporte como el resto. Tienes una mesa en la que casi todo el mundo se comporta como abogados defensores de Isabel Díaz Ayuso, pero a mí no me pidas eso porque no lo voy a hacer. No lo voy a hacer", se ha plantado alto y claro Ramón Espinar.

"Pepe Blanco fue acusado de tráfico de influencias y el caso fue archivado, es decir, el tipo no era culpable. Yo voy a defender la presunción de inocencia siempre en la izquierda y en la derecha. Es un principio básico en nuestro Estado de Derecho", ha rematado Nacho Abad, zanjando el rifirrafe.