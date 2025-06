Juan del Val pone los puntos sobre las íes a Ayuso con una rotunda palabra tras su sonada escena en 'La Roca'

Este domingo, 'La Roca' ha analizado lo que sucedió el pasado viernes en la Conferencia de Presidentes cuando Isabel Díaz Ayuso decidió salirse cuando hablaban en euskera y catalán. Algo que ha generado un debate y con Juan del Val cargando como nunca contra la presidenta de la Comunidad de Madrid.

"Esto es una reunión que se celebra a puerta cerrada con el Presidente del Gobierno, varios ministros y presidentes de comunidades autónomas, es decir no es una sesión del congreso donde tu utilizas tu lengua materna para visibilizar que existen otras lenguas", defendía Ana Isabel Martín. "No se trata de visibilizar, sino de utilizar sus lenguas", le replicaba Nuria Roca. "Pero era puro postureo", insistía Ana Isabel. "Bueno pues para eso hay unos traductores y no pasa nada", le contestaba la presentadora valenciana.

"Lo que quiso el Gobierno es intentar abrir una brecha en el PP y crear un problema porque varios presidentes del PP presiden comunidades con lenguas cooficiales. Pero no lo consiguió porque Isabel Díaz Ayuso cogió y se marchó pero el resto actuó cada uno como quiso", trataba de defender Ana Isabel Martín. "¿Pero fue una falta de respeto o no?", cuestionaba Nuria Roca antes de que fuera Juan del Val quien tomara la palabra.

Y es que Ana Isabel Martín insistía en defender que no era el lugar para hablar en otras lenguas al ser algo privado. "Pero que no se trata de reivindicarla sino de utilizarla", volvía a repetirle Nuria Roca a su compañera cuestionándole así que critique que se hable en otras lenguas cooficiales si se quiere.

Juan del Val, rotundo contra Ayuso: "Es política rastrera"

Tras ello era Juan del Val el que tachaba de "disparate" lo que sucedió en la conferencia de presidentes. "A mí lo del viernes y hablo de la actitud concreta de Ayuso me parece un disparate", comentaba el escritor. "Yo no sé si lo que pretendía el gobierno era un enfrentamiento entre presidentes, me parece muy bien que lo pretenda el gobierno, el tema es que lo consiguen gracias al injustificable afán de protagonismo de Ayuso", aseveraba.

"Las dos cosas que hace Ayuso, hay veces que lo institucional no tiene por qué ser absolutamente razonables. Si estamos hablando de doce personas que hablan castellano lógicamente, pero es un acto institucional donde alguien y de manera simbólica utiliza su lengua para darle visibilidad", seguía defendiendo Juan.

"¿Qué pasa aquí? Que hay un momento que en mi opinión Ayuso no puede soportar ser una más. Y evidentemente lo que hace es, insisto con un ego y un afán de protagonismo, monta dos números que por supuesto nadie secunda para que estemos hablando de esto y de ella. Al final es un número no darle dos besos a la ministra, es un número salir para qué", sentenciaba Juan del Val.

Y por si fuera poco, el marido de Nuria Roca dejaba claro que no soporta el populismo de Díaz Ayuso. "Personalmente yo tengo un enfado con el populismo venga de donde venga y esto es para que mi parroquia venga hoy a decirme tú sí que vales. A mí esto me parece política rastrera", concluía.