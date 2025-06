Juan del Val lo tiene claro al señalar el verdadero problema de Ayuso y avisa de las consecuencias en el futuro

La pareja de Isabel Díaz Ayuso, Alberto González Amador, ha sido procesado por fraude fiscal después de que así lo ordenara la titular del juzgado 19 de Madrid, Inmaculada Iglesias. Sobre este asunto debatieron el pasado domingo en 'La Roca', donde Juan del Val volvió a ser el más claro a la hora de dar su opinión al respecto.

En su auto, la jueza considera agotadas las diligencias de investigación penal y propone juzgarle por un fraude de más de 300.000 euros en dos ejercicios fiscales, y falsedad, al existir indicios de que empleó una red de facturación falsa con la que presentaba gastos ficticios de material sanitario en la peor época de la pandemia, con el objetivo de pagar menos a Hacienda.

En el programa de La Sexta presentado por Nuria Roca, Juan del Val reprochó a Isabel Díaz Ayuso el estar siendo "uno de los principales problemas" en torno al caso judicial de su pareja. "También hay aquí algo perverso, porque cuando escuchas los argumentos de Ayuso parece que al hombre se le han olvidado presentar dos facturas de una mesa que se compró para el despacho", explicó el escritor sobre los argumentos utilizados por la presidenta madrileña.

El colaborador tiene claro que "los problemas de González Amador, en un momento en el que ni siquiera era pareja, pues son sus problemas". "Pero cuando tú los haces tuyos, comienzan los verdaderos problemas que tienes", agregó Juan del Val, quien criticó la actitud de la presidenta madrileña en todo este entramado.

Juan del Val equipara la actitud de Ayuso a la de Pedro Sánchez

Pero el marido de Nuria Roca fue más allá y también criticó el comportamiento del presidente del Gobierno. "Me parece paradójico lo parecido que son los argumentos de Sánchez y de Ayuso cuando alguien te investiga y se descubren determinadas cosas, las cuales veremos luego si son o no son delito. No digo que se parezcan entre ellos, aunque un poco sí, pero creo que además los argumentos son exactamente los mismos: el mundo y el sistema contra mí", les echó en cara.

Sin embargo, su compañero Gonzalo Miró no dudó en llevarle la contraria, dejando claro que no son exactamente iguales. "Con una salvedad: en este caso (el de González Amador), hay cosas que están demostradas y en otros no", explicó el periodista.