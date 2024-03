Los 12 grandes estrenos del mes de marzo en Netflix, Prime Video, HBO Max, Movistar o Disney+

Llega el mes de marzo, y poco a poco nos van llegando grandes series que se postulan como lo mejor del año. Sí, enero y febrero nos han dejado importantes candidatas que recordaremos al final del año. Pero es que en marzo llegan unas apuestas muy series, unos contendientes muy duros, y que van a mantenerse en nuestra memoria por mucho tiempo. Entre las plataformas que lideran estos estrenos, encontramos como siempre a Netflix, que viene pisando fuerte con tres grandes títulos: ‘Mano de hierro‘, la serie española del mes, con Jaime Lorente; ‘El problema de los tres cuerpos‘, una de las series más caras de la historia; y ‘The Gentlemen‘, lo nuevo de Guy Ritchie.

Pero es que el resto de plataformas no se quedan cortas. Ahí tenemos el regreso de Kate Winslet al mundo de las series con ‘El Régimen’, que protagoniza junto a Hugh Grant para HBO MAX. También nos llega ‘Un nuevo amanecer’, que tendrá a Yolanda Ramos como absoluta protagonista (ya iba siendo hora) de una serie tragicómica sobre el precio de la fama. Y hablando de regresos, tendremos la serie secuela de las aventuras animadas de la Patrulla-X en ‘X-Men ’97’. Es decir, estamos ante un mes repleto de historias que estamos deseando devorar. Y aquí os resumimos las más destacadas.

El Régimen

Sinopsis: Esta nueva serie cuenta la historia de la vida dentro de los muros de un régimen autoritario moderno que empieza a desmoronarse. Después de no salir de palacio durante bastante tiempo, la canciller Elena Vernham se ha vuelto cada vez más paranoica e inestable cuando recurre a un volátil soldado, Herbert Zubak, como un improbable confidente. A medida que crece la influencia de Zubak sobre la canciller, los intentos de Elena por ampliar su poder acaban por fracturar tanto el palacio como el país a su alrededor.

Kate Winslet vuelve a apostar por HBO MAX (o al revés) para su nueva incursión en el mundo televisivo. Pero ahora da un giro al tono, si lo comparamos con la brillante ‘Mare of Easttown’, por la que ganó los premios más importantes como mejor actriz. ‘El Régimen’ es una serie de humor satírico y político, y nos lleva a un país ficticio, con una dictadora en el poder, que acaba siendo envenenada (dialécticamente hablando) por su consejero. Miniserie dirigida por Stephen Frears, así que eso ya son palabras mayores. Si os suena su nombre, es porque dirigió esa obra maestra que es ‘Las Horas’. Pero no estará sola, ya que la acompañan en el reparto Matthias Schoenaerts, Martha Plympton y, ojo, Hugh Grant.

Fecha de estreno: 4 de marzo

Plataforma: HBO MAX

Nos vemos en otra vida

Sinopsis: El 11 de marzo de 2004, varios puntos de la red de Cercanías madrileña fueron sacudidos por ataques terroristas, provocando la muerte de más de 190 personas. Adaptación de ‘Nos vemos en esta vida o en la otra’, el libro de Manuel Jabois en el que radiografiaba la figura de Gabriel Montoya Vidal, más conocido como Baby, que sería el primer condenado por los atentados por transportar los explosivos desde Asturias a Madrid.

El 11-M fue un día aciago para nuestro país. Un día triste que debemos recordar para no cometer los errores del pasado y, sobre todo, para honrar a las víctimas que fallecieron en el atentado en Atocha. Al estar todo tan politizado, es una fecha que se ha utilizado muy poco en nuestra ficción, a diferencia del 11-S. Las heridas siguen abiertas y los partidos políticos siguen echándose las culpas unos a otros. En esta serie arriesgada de Disney Plus, adaptación del libro del periodista Manuel Jabois, se pretende hablar de frente sobre aquel día, y tratar de arrojar un poco de luz sobre ello.

Dirigida por los cineastas Jorge y Alberto Sánchez-Cabezudo, creadores de la maravillosa ‘Crematorio’, cuenta con Roberto Gutiérrez en el papel de “Baby” adolescente, su debut en la interpretación. Completan el reparto Pol López (ganador del Premio Gaudí por ‘Suro’) como Emilio Trashorras; Quim Ávila en el papel de “Baby” adulto; Tamara Casellas (nominada al Premio Feroz por ‘El hijo zurdo‘) como la madre de Baby, y Mourad Ouani (‘La Unidad’) como “El Chino”, uno de los jefes del grupo yihadista

Fecha de estreno: 6 de marzo

Plataforma: Disney Plus

The Gentlemen

Sinopsis: Eddie Horniman es un hombre que hereda inesperadamente la enorme finca rústica de su padre y descubre que forma parte de un imperio del cannabis. Por si fuera poco, varios hampones de Gran Bretaña reclaman un trozo del pastel. Decidido a mantener a su familia lejos de las garras de los mafiosos, Eddie intenta vencerlos en su propio territorio, pero a medida que se sumerge en el mundo criminal, empieza a encontrarle el gusto.

Guy Ritchie deslumbró hace ya muchos años (concretamente, 24) con esa gamberrada que fue ‘Snatch, cerdos y diamantes’, con Brad Pitt y Jason Statham. En todo este tiempo, ha tenido una carrera un tanto variopinta. Dirigió las dos entregas del Sherlock de Robert Downey Jr.; se casó con Madonna e hicieron juntos aquel esperpento llamado ‘Barridos por la marea’; dirigió el live action de ‘Aladdin’… y, cuando todos pensaban que había perdido su toque, volvió con ‘The Gentlemen‘, con Charlie Hunnam, Matthew McConaughey, Hugh Grant o Colin Farrell.

La película fue un éxito (más de 100 millones con un presupuesto solo de 20), y esta nueva serie de Netflix es un spinoff que recupera la misma ambientación. En este caso, la serie está protagonizada por Theo James (al que vimos en ‘The White Lotus’), acompañado de Kaya Scodelario (‘El corredor del laberinto‘), Joely Richardson, Giancarlo Esposito (‘The Mandalorian‘) y Ray Winstone. ¿Mantendrá el tipo de nuevo?

Fecha de estreno: 7 de marzo

Plataforma: Netflix

Mary & George

Sinopsis: Sigue la historia de la condesa de Buckingham que moldeó a su hijo para seducir al rey Jaime I y convertirse en su amante todopoderoso, a través de la intriga, volviéndose más rica, con más título e influyente de lo que Inglaterra jamás haya visto.

Cualquier proyecto en el que esté Julianne Moore merece la pena al instante. Una de las mejores actrices de su generación está de vuelta con una serie satírica sobre la realeza británica. Y todos sabemos lo mucho que nos gusta la realeza británica. La realeza en general. Si no, no estaríamos tan enganchados a ‘The Crown‘, ‘Los Bridgerton’ o ‘Jóvenes Altezas’. Curiosamente, todas de Netflix. Aunque ‘Mary & George’ es de SkyShowtime.

Con D.C. Moore como guionista (trabajó en ‘Killing Eve’), la serie se basa en el libro ‘The King’s Assassin’ de Benjamin Wooley. Y no solo cuenta con Julianne Moore como protagonista, sino con Nicholas Galitzine, que empieza a especializarse en historias sobre príncipes y reyes. Sí, era uno de los protagonistas de la película de Amazon Prime Video ‘Rojo, blanco y sangre azul’.

Fecha de estreno: 8 de marzo

Plataforma: SkyShowtime

Un nuevo amanecer

Sinopsis: Candela es una actriz y humorista que ha tocado fondo. Además de artista, Candela también es una mujer y madre que lucha por sobrevivir en un mundo lleno de prejuicios y normas. No daba mucha importancia a sus dosis de alcohol y drogas hasta que se desploma en directo en un programa de televisión. Ahora debe internarse en un centro de desintoxicación para tratar sus adicciones. Quiere hacerlo en uno para ricos y famosos, pero por sus problemas económicos, acaba en el centro público ‘Un nuevo amanecer’.

Si antes decíamos que cualquier proyecto de Julianne Moore merece nuestra atención, lo mismo se aplica a cualquiera en el que participe Yolanda Ramos. Su vis cómica es de las mejores de este país, y ya era hora de que tuviera una serie para brillar como protagonista. En este caso, llega de la mano de Atresplayer (ya brilló en la plataforma con ‘Paquita Salas’), creada y codirigida por José Corbacho, junto a Belén Macías en la dirección.

La serie está compuesta de 8 episodios de 30 minutos, y su creador la define como «una dramedia naturalista donde el humor surge de las situaciones cotidianas». Cecilia Freire, Pau Durà, Abril Zamora, Vicky Peña, Ágata Roca, Alicia Falcó, David Selvas, Daniel Bayona Miller, Artur Busquets, Francesc Ferrer, Judit Martín, Nadal Bin, David Ramirez y Mirela Balic completan el reparto. Y ojo, porque la serie promete muchos cameos.

Fecha de estreno: 10 de marzo

Plataforma: Atresplayer Premium

Las chicas del autobús

Sinopsis: La historia se centra en Sadie McCarthy, una periodista que romantiza una época pasada del periodismo de campaña y abandona toda su vida por una oportunidad de cubrir a un candidato presidencial para un periódico de referencia. Sadie se une al autobús y acaba estableciendo lazos con tres competidoras, Grace, Lola y Kimberlyn. A pesar de sus diferencias, las mujeres se convierten en una familia que asiste en primera fila al mayor culebrón de la ciudad: la batalla por la Casa Blanca.

La sátira política siempre funciona en series. Puede ser algo más serie como ‘El ala oeste de La Casa Blanca’; más incisiva como en ‘The Newsroom’ o ‘House of cards’; o más cómica como en ‘Political Animals’ o ‘Scandal’. Incluso aquí tuvimos la desternillante, ‘Moncloa, ¿dígame?’ con Javier Veiga como protagonista. ‘Las chicas del autobús’ parece que seguirá una línea más de comedia, y está inspirada en las experiencias de Amy Chozick como reportera política en el autobús de campaña junto a múltiples candidatos presidenciales.

Amy Chozick y Julie Plec son las creadoras además de productoras ejecutivas junto a la showrunner Rina Mimoun, Greg Berlanti, Sarah Schechter, Leigh London Redman y Marcos Siega. Como curiosidad, Berlanti es el creador de ‘Political Animals’ y, por cierto, del ya terminado Arrowverso en The CW. La serie está protagonizada por Melissa Benoist (‘Supergirl’), Carla Gugino (‘La caída de la Casa Usher’), Natasha Behnam y Christina Elmore.

Fecha de estreno: 14 de marzo

Plataforma: HBO MAX

Mano de hierro

Sinopsis: El puerto marítimo de Barcelona recibe casi 6.000 containers al día. Mercancías procedentes de todo el mundo que, en un solo año, pueden ocultar más de 30.000 kg de cocaína, convirtiendo a la ciudad Condal en una de las puertas de entrada más importantes de Europa en el lucrativo negocio del narcotráfico. Buen conocedor de ello es Joaquín Manchado, propietario de la principal terminal del puerto de Barcelona. Si alguien quiere usar el puerto para importar una carga ilegal debe contar con su colaboración y con el apoyo de toda la red criminal que se ha conformado a su alrededor. Sin embargo, un inesperado accidente y la desaparición de un importante cargamento de cocaína desencadenará una despiadada guerra plagada de asesinatos y venganzas.

La miniserie protagonizada por Eduard Fernández, Jaime Lorente, Chino Darín y Natalia de Molina, ha sido creada por Lluís Quílez (‘Bajocero’) y nos lleva al puerto de Barcelona y a los problemas actuales del narcotráfico en nuestro país. Con 8 episodios de pura adrenalina, ‘Mano de hierro’ pretende volver a convertirse en un éxito patrio en Netflix. El tráiler desde luego promete emociones fuertes, al igual que otras series de la plataforma como ‘Hasta el cielo‘ o incluso ‘La casa de papel‘.

Completan el reparto Sergi López, Enric Auquer, Daniel Grao, Raúl Briones, Salva Reina, Gianni Fruttero, Cossimo Fusco y Ana Torrent.

Fecha de estreno: 15 de marzo

Plataforma: Netflix

Nugget de pollo

Sinopsis: Una mujer se mete en una extraña máquina y se transforma en un nugget de pollo. Su padre y un admirador emprenden una alocada aventura para traerla de vuelta.

Sé que lo decimos mucho, pero aquí llega la nueva obsesión surcoreana. Y esta vez, no es ningún thriller, sino una comedia surrealista y absurda. Protagonizada por Ryu Seung-ryong, Ahn Jae-hong y Kim You-jung, la serie plantea una premisa alocadísima: una chica que se convierte en un nugget de pollo. Sí, sí, no es broma. Esa es la sinopsis oficial de la serie. Y, como podemos ver en el avance que ha compartido Netflix, promete ser una historia repleta de humor absurdo y muy colorida. Porque los k-dramas, si en algo se están especializando, es en el uso del color de forma muy llamativa. ¿Triunfará esta nueva y loca apuesta de Netflix Corea?

Fecha de estreno: 15 de marzo

Plataforma: Netflix

X-MEN ’97

Sinopsis: La serie comienza con Júbilo, una adolescente que de pronto descubre tener poderes mutantes. Fue atacada por Centinelas y rescatada por los X-Men, y luego de conocerlos dejó a sus padres adoptivos y se fue con ellos, para aprender a controlar sus poderes y estar a salvo de los ataques de los Centinelas u otras organizaciones extremistas anti-mutantes.

Todos recordamos la sintonía de la serie de animación de ‘La Patrulla X’, allá a principios de los años 90. En esa época teníamos también ‘Batman, la serie animada’, por lo que los cómics dominaban la animación en nuestras televisiones. Aprovechando el tirón de la creación de una nueva línea de cómics llamada solo ‘X-Men’ en Estados Unidos (hasta ese momento, La Patrulla-X solo existía en una colección, hasta que llegó el dibujante Jim Lee), surgió esta adaptación animada. En sus 5 temporadas y 76 capítulos, la serie abordó grandes tramas de la historia de los mutantes, además de darnos al personaje de Júbilo, que se convirtió en uno de los favoritos del público.

Ahora, 17 años después, llega esta serie secuela, que planea retomar la historia más o menos donde se quedó precisamente en 1997 (de ahí que se llame ‘X-Men ’97’). Un proyecto arriesgado y diferente, pero muy celebrado por los fans, que esperan ver más mutantes en el cine (y este año lo haremos gracias a ‘Deadpool y Lobezno’).

Fecha de estreno: 20 de marzo

Plataforma: Disney Plus

Palm Royale

Sinopsis: En 1969, una mujer intenta cruzar esa línea impermeable que separa a ricos y pobres para asegurarse un sitio en el círculo más exclusivo de Estados Unidos: la alta sociedad de Palm Beach.

La serie del mes de Apple TV+ tiene un elenco de lujo: Kristen Wiig, Laura Dern, Allison Janney, Kaia Gerber y Ricky Martin en su regreso a la actuación. Interesante cuanto menos, ¿verdad? Vamos, ya solo con ese reparto merece la pena, ¿verdad? Si además está ambientada a finales de los 60, y en Palm Beach, todo es una apuesta ganadora. Kristen Wiig es una de las grandes actrices que ha salido de Saturday Night Live! y tiene un don increíble para la comedia. Así que será un placer volver a verla en un papel protagonista.

Fecha de estreno: 20 de marzo

Plataforma: Apple TV+

El problema de los tres cuerpos

Sinopsis: Cuando las leyes de la naturaleza se desvelan inexplicablemente ante sus ojos, un unido grupo de brillantes científicos une sus fuerzas a las de un inquebrantable detective para enfrentarse a la mayor amenaza de la historia de la humanidad.

La gran apuesta de Netflix para marzo… y quizá una de las más importantes para este año 2024. David Benioff y DB Weiss, los reverenciados (y odiados) creadores de ‘Juego de Tronos‘ se han aliado con Netflix para la adaptación de una de las grandes novelas de ciencia-ficción de los últimos años. Escrita por Liu Cixin, convirtiéndose en el primer escritor chino en ganar el Premio Hugo, es una historia compleja, contada en diversas épocas, y con la ciencia y la Revolución Cultural China de fondo. Se ha convertido en una de las series más caras de la historia (cuenta con un presupuesto de 20 millones de dólares por episodio) y promete mucha conversación a su alrededor.

El reparto está plagado de actores de ‘Juego de Tronos’: Liam Cunningham, John Bradley y Jonathan Pryce. Además, encontramos a Benedict Wong (‘She-Hulk: Abogada Hulka‘), Tsai Chin, Eiza Gonzalez, Alex Sharp, Saamer Usmani, Jovan Adepo , Sea Shimooka, Jess Hong, Mario Kelly y el recién llegado Zine Tseng.

Fecha de estreno: 21 de marzo

Plataforma: Netflix

The Chosen (Temporada 4)

Sinopsis: Serie que narra la vida de Jesucristo y de los apóstoles, buscando mostrar a Jesús de Nazaret de una manera más «personal e íntima».

La serie ‘The Chosen’ es un proyecto curioso desde su concepción. Financiada, supuestamente, de manera íntegra a través de crowfunding, está producida por la misma productora de la polémica ‘Sound of Freedom’. Lo que a priori parecía una serie que no tendría mucha repercusión sobre la vida de Jesucristo (al que da vida Jonathan Roumie), ha roto todos los parámetros que se esperaban de ella. 600 millones de visualizaciones en 200 países entre sus tres temporadas. Una brutalidad. En nuestro país se estrenaron los dos primeros episodios de esta cuarta temporada en cines, y ahora nos llega gracias a Movistar Plus+.

Fecha de estreno: 28 de marzo

Plataforma: Movistar Plus+

Más estrenos mensuales