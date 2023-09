El abrupto corte de Karra Errejalde que descolocó a Motos en ‘El Hormiguero’: «No te enfades»

Karra Errejalde y Carmen Machi han inaugurado la semana de ‘El Hormiguero’. Los actores acudieron este lunes 18 de septiembre al programa de Antena 3 para presentar su nueva película, ‘La voz del sol’. Aunque esta es ya la cuarta vez que trabajan juntos, muchos son los que aún les recuerdan por sus papeles en la exitosa ‘Ocho apellidos vascos’.

Pablo Motos quiso rememorar cómo vivieron sus protagonistas este éxito en taquilla. La actriz destacó que fue una película muy divertida de grabar, aunque reconoció que no se esperaban que triunfara de la manera en la que lo hizo. Y es que, cuando los actores presenciaron el primer visionado de la cinta, no terminaron muy entusiasmados con el resultado final.

Por tal motivo, para ellos fue una gran sorpresa la excelente acogida que tuvo la comedia. «Es que quitaban ‘Superman’ y ponían ‘Ocho apellidos vascos’. Tú ibas a un cine de multipantallas, y solo había ‘Ocho apellidos vascos’. No había entradas para los cines», recuerda Carmen Machi. Sin embargo, a Karra Elejalde no le hizo demasiada gracia que volvieran a hablar de esta película, y no dudó en hacérselo saber a Pablo Motos.

Karra Errejalde y Carmen Machi con Pablo Motos en ‘El Hormiguero’.

La reacción de Pablo Motos al corte de Karra Errejalde

«Hemos venido a promocionar otra (película)», espetó el actor vasco, causando las risas del público. Al que no le causó tanta risa es al presentador, que aseguró que también hablarían de ese nuevo trabajo cinematográfico. «Era una broma, a mí me parece fantástico que hablemos de lo que queráis», aclaró Karra Elejalde tras su abrupto corte. Pero su justificación no terminó de convencer al comunicador valenciano, que le soltó otro inesperado corte: «A mí no me ha parecido que estuvieses hablando de broma. Me parece que la has tirado».

No obstante, el intérprete insistió en que se trataba de una simple broma. Tras lo cual, Carmen Machi le echó un cable: «Es que a él lo que le jode que esté hablando yo», dijo, entre risas, la actriz, poniendo fin así al tenso momento vivido. Pero las preguntas sobre ‘Ocho apellidos vascos’ no terminaron ahí. Pero, antes de hacerlas, Pablo Motos le advirtió, de forma irónica, a su invitado: «No te enfades».