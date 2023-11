El público dicta sentencia al estreno de ‘Cristo y Rey’ en Antena 3 y hay consenso

Tras el gran fiasco de la semana pasada con el lanzamiento en abierto de los dos primeros episodios de ‘La red púrpura’ a modo de evento; Antena 3 ha estrenado este miércoles por primera vez en televisión ‘Cristo y Rey‘, la serie basada en las vidas de Ángel Cristo y Bárbara Rey.

Así, tras su lanzamiento en atresplayer hace un año, la serie creada por Daniel Écija ha llegado ahora a la televisión en abierto contra la temporada final de ‘Cuéntame’ y el estreno a modo evento del primer capítulo de la temporada 14 de ‘La que se avecina’ en Telecinco.

Jaime Lorente y Belén Cuesta encarnan a la pareja protagonista de ‘Cristo y Rey’. Adriana Torrebejano (Chelo García Cortés), Cristóbal Suárez (Rey Juan Carlos), Artur Busquets (Payasito), José Milán (Blasco), Chema Adeva (Cristóforo), Belén Ponce de León (Margarita), Vicente Vergará (Andrés), Diana Peñalver (Salvadora), Secun de la Rosa (Richardi), Salomé Jiménez (Reina Sofía), David Lorente (Paco Ostos), Ana Carrasco (Hortensia), Mirela Balic (Cata), Antonio Buil (Mancuso) y Elvira Cuadrupani (Patri Veracruz) completan el elenco.

‘Cristo y Rey’ nos lleva a los años 80 en los que Ángel Cristo triunfa como el mejor domador del mundo mientras Bárbara Rey es una vedette de éxito y la mujer más deseada del momento como musa del destape. Sus vidas dan un vuelco cuando se conocen y deciden casarse a las pocas semanas. A partir de ahí, el Circo de Ángel Cristo y Bárbara Rey se convierte en un negocio millonario.

Nueve años de relación en los que España fue testigo de la felicidad de la pareja: el nacimiento de Angelito y Sofía, la compra de coches deportivos, joyas, un ostentoso chalet en La Moraleja. Pero lejos de los flashes se esconde una escalada de drogadicción, ludopatía, infidelidades y malos tratos. Y por si fuera poco de fondo en la sombra, está la relación de Bárbara con el rey Juan Carlos I.

El público aplaude el trabajo de Jaime Lorente y Belén Cuesta

Un estreno que ha sido bastante comentado en redes sociales. En general, parece que al público le ha gustado ‘Cristo y Rey’. Pero si ha habido un comentario muy repetido ha sido el aplauso tanto a Jaime Lorente por su papel de Ángel Cristo como el de Belén Cuesta al meterse en la piel de Bárbara Rey.

Me está gustando bastante. La q interpreta a Bárbara Rey lo hace genial #CristoYReyEstreno — Leila (@itsleilagm) November 8, 2023

#CristoyReyEstreno Mejor esta serie que la de Bosé, al menos parece que no anda dando saltos en el tiempo. — Interpelaciones (@Interpelaciones) November 8, 2023

Poco se habla de la pedazo de interpretación de Jaime Lorente.#CristoYReyEstreno — ⚓Unbroken⚓ (@claudiomt98) November 8, 2023

Buf qué ganazas tenía de ver esta serie. Un reparto de 10. Me encanta. 👏👏👏 #CristoYReyEstreno — |Arancha| (@arancha1512) November 8, 2023

Que pasada de Serie espectacular😍😍😍#CristoYReyEstreno — Inmaculada Santana García (@inma23comenta) November 8, 2023

#CristoyReyEstreno Fabulosa série !! Increibles los actores ! Bravo !!!! 🤩🤩🤩🤩 — CARLOS PEIRATS (@CarlosKech) November 8, 2023

Jaime Lorente lo borda #CristoYReyEstreno — Lena 🤦🏻‍♀️ (@SELENATORSPAIN) November 8, 2023

Criticas a los efectos especiales de ‘Cristo y Rey’

No obstante, no todo han sido criticas positivas. Y es que también ha habido espectadores que no han dudado en arremeter contra los efectos especiales hablando de lo cutre que se ha visto la escena en la que aparecen los elefantes en el circo y se levantan.

Madremia que poco dinero han gastado en efecto especiales en la serie Cristo y rey . Que mal han recreado las escenas con animales. 😂😂😂 #cristoyReyEstreno — Alba Camacho (@albacg18) November 8, 2023

Con la factura de esta serie, como pueden haber hecho tan MAL los leones, tigres, elefantes…? Te saca de la historia totalmente

💔 #CristoYReyEstreno — Cruella de Vodevil (@Crueladevodevil) November 8, 2023