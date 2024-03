El increíble cambio físico de Álvaro Giraldo, ‘Ojos de Pollo’ en la serie ‘La que se avecina’

Tienen tantos detractores como fans, pero lo cierto es que ‘La que se avecina‘ es una serie que ha marcado una época en la televisión. Su salto a Amazon Prime Video le ha sentado especialmente bien, refinando su humor, cambiando de localización y mejorando tramas demasiado rancias. Aunque su particular tono cómico no acaba de casar igual que lo hizo ‘Aquí no hay quien viva‘, su origen, y que comparte equipo creativo. Por sus casi 200 episodios han pasado un sinfín de personajes, a cada cual más variopinto. Y uno de los más recordados es uno de los hijos de Los Cuquis: Amador Junior, Pollete u Ojos de Pollo, interpretado por Álvaro Giraldo.

Su primera aparición fue en la segunda temporada de la serie, como uno de los hijos del matrimonio formado por Amador Rivas y Maite Figueroa. Pero, poco después se descubrió que era fruto de una aventura entre Maite y Sergio Arias, personaje interpretado por Adrià Collado. Pese a ello, Amador siempre le ha querido como si fuera suyo, y poco a poco a se le fue conociendo con ese sobrenombre de ‘Ojos de pollo’ o ‘Pollete’.

El joven actor Álvaro Giraldo empezó a dar vida al personaje con solo meses de edad, pero se convirtió en uno de los recurrentes de ‘La que se avecina’. Y, aunque no estuvo presente en la 13ª temporada, regresó en la 14ª como el hijo ya adolescente de Amador. Poco a poco, se ha ido creando una comunidad de fans fuera de las cámaras. En Instagram cuenta con más de 30mil seguidores, y casi 65mil en TikTok. Fue en sus redes donde compartió la emoción de regresar una vez más a ‘La que se avecina’. «Reviví tantas emociones, después de tanto tiempo, pero con las mismas ganas y la misma ilusión de siempre».

Así es ‘Amador Junior’, ‘Ojos de Pollo‘ de ‘La que se avecina’

El personaje de ‘Ojos de Pollo’ juega a inquietar a sus familiares y vecinos con su personalidad extraña: a pesar de su corta edad es programador informático, tiene poderes mentales y es capaz de mover objetos sin tocarlos y es parco en palabras. Además, ‘Pollete’ tiene vetada la entrada en Dubai por haber dibujado a Mahoma.