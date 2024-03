El creador de ‘La que se avecina’ alude al futuro de la serie y da una mala noticia a los fans

Tras el fin de ‘Cuéntame cómo pasó’, ‘La que se avecina’ es la serie más longeva de la televisión. Con la decimoquinta temporada en preparación, muchos son los seguidores de la comedia que se preguntan cuánto durará la ficción creada por los hermanos Laura y Alberto Caballero. Incluso hay quien se pregunta si durará tanto como ‘Los Simpson’, que celebran sus 35 años en antena.

Un usuario de X, antes Twitter, no dudó en pedirle a Alberto Caballero alcanzar en longevidad a la mítica familia amarilla. «Alberto, queremos a los vecinos de Contubernio 49 hasta 2045«, solicitó este tuitero. Sin embargo, el director no pudo ser más contundente en su respuesta: «Ya te digo yo que no«.

Ya te digo yo que no. — Alberto Caballero 🇺🇦 (@alber_caballero) March 3, 2024

Alberto Caballero reconoce que dejar ‘La que se avecina’ «no será fácil»

Si bien el creador de ‘La que se avecina’ no ha dicho cuántas temporadas le pueden quedar a la ficción, la cual se estrenó en Telecinco en abril de 2007. Esta decimoquinta temporada, que ya se está grabando, es la última de las tres temporadas por las que Mediaset había renovado la comedia en enero de 2022. Aunque aún no hay fecha prevista para el estreno de esta nueva tanda de episodios.

Tal y como aseguró el propio Alberto Caballero al portal verTele en el mes de septiembre, «lo que venga después, estupendo, pero no va a ser fácil el momento de dejar ‘La que se avecina'». Y es que son muchos los años que llevan entreteniendo a la audiencia los habitantes de la famosa comunidad de vecinos. Ya en ese momento, el guionista reconocía al citado portal que «a ‘Los Simpson’ nunca los podrás igualar, pero en España lo más parecido es esto, sí».

Por su parte, ‘Los Simpson’ continuarán en antena, mínimo, hasta el 2025, cuando alcanzará ni más ni menos que la friolera de 36 temporadas. Un hito que es imposible que alcance ninguna otra serie no solo en España, sino en el mundo.