Qué fue de Isabel Ordaz, ‘La Hierbas’ de ‘Aquí no hay quien viva’, que huyó de ‘La que se avecina’

Si hay una serie mítica en la historia de nuestra televisión, esa es sin duda ‘Aquí no hay quien viva’. La ficción de los hermanos Caballero cambió el panorama de nuestras series para siempre. La muestra está en que, veinte años después, la serie sigue tan vigente como antes, y las nuevas generaciones no solo se acercan a ella, sino que además han adoptado sus expresiones y sus memes. Radio Patio sigue sin encontrar fronteras, aunque ‘La que se avecina‘ (su serie secuela) no ha calado tanto en el imaginario popular. De ‘Aquí no hay quien viva‘ surgieron personajes como La Pija, La Chunga o La Hierbas, esta última interpretada por Isabel Ordaz.

La actriz madrileña llegó en la segunda temporada como una nueva vecina, junto a sus dos hijos y a su marido Andrés Guerra. Y revolucionó el edificio de Desengaño 21, hasta acabar siendo uno de los personajes fundamentales de la historia de la mítica comedia. Todo gracias al buen hacer de Isabel Ordaz que hizo suyo al personaje desde el principio, aportando un montón de nuevas ideas para darle forma. Aunque fue el personaje suyo que más éxito le dio, lo cierto es que Ordaz ya tenía una carrera consolidada mucho antes de ‘Aquí no hay quien viva’.

La Hierbas a Juan Cuesta: "¿Quien es más importante en tu vida, Fernando Alonso o yo?#ANHQV #aquinohayquienviva #mejoresmomentos pic.twitter.com/5CtylHNGba — Mejores momentos ANHQV (@ANHQV_TVOK) January 11, 2024

Su crítica a ‘La que se avecina’: «Mató a la comedia»

Isabel Ordaz tuvo su primera aparición en cine de la mano ni más ni menos que Fernando Trueba en su película ‘El año de las luces’. Pero donde comenzó a despuntar fue en la televisión, con papeles en ‘Los mundos de Yupi’ o la mítica serie ‘Pepa y Pepe’, junto a Verónica Forqué y Tito Valverde. En los 90 no solo pudo hacer mucha televisión y teatro, sino que además consiguió el gran premio de su carrera, el reconocimiento a el trabajo que llevaba haciendo muchos años. Gracias a su papel en ‘Chevrolet’, ganó el Premio Goya a la Mejor Actriz Revelación. Isabel Ordaz había conseguido el reconocimiento más importante del cine español.

Pero ha sido siempre en el terreno televisivo donde más ha trabajado. Porque también protagonizó la serie ‘Todos los hombres sois iguales’, junto a Josema Yuste, de nuevo Tito Valverde, Laura Pamplona o Neus Asensi. Y su gran papel también le llegaría en la pequeña pantalla: Isabel, la nueva vecina de Desengaño 21, más conocida como ‘La Hierbas’ en ‘Aquí no hay quien viva’. Aunque al principio rechazó el personaje por estar trabajando en teatro, al final acabó aceptándolo y lo hizo completamente suyo. Hoy en día siguen reconociéndola por la calle.

«Era una serie de situación, una sitcom clásica, los guiones eran espectaculares, había un reparto extraordinario, había personajes tópicos y típicos pero que dentro de su mezquindad había ternura… Había momentos de debilidad donde era posible compadecerse del otro. Era una gran serie», rememoraba Isabel Ordaz de ‘Aquí no hay quien viva’ hace unos meses, en una entrevista para ‘Hoy por hoy‘ en la Cadena SER.

Tras su paso por la serie de los hermanos Caballero, dio el salto a la serie reboot/secuela, ‘La que se avecina’, dando vida a Araceli Madariaga. Sin embargo no guarda el mismo recuerdo que de ‘Aquí no hay quien viva’. «Luego la comedia de situación desapareció. Sé de lo que hablo porque he estado tres años haciendo comedia de situación, pero cuando cambió la cosa ya no lo era. Todo estaba fundamentado en que la frase tenía que ser graciosa, ocurrente, ingeniosa. El ingenio mata la comedia», lamentaba Isabel Ordaz.

«La comedia necesita muchísimo tempo situacional. La comedia de situación no es tanto lo que se dice sino lo que sucede y las reacciones de los personajes. El efecto de la comedia no está en que tú digas algo super estrambótico sino en el contraplano, en cómo reacciones tú. Ahora se busca que el diálogo sea gracioso en todo momento y eso resta valor a la comedia«, sentenció sobre ‘LQSA’.

De la televisión a la poesía

Así que, tras su breve paso por la nueva serie, con apariciones esporádicas, ha decidido centrarse en el teatro y, sobre todo, en la poesía. Hasta el momento, varios poemarios y un libro de relatos. Incluso utilizó su Instagram para leer varios de sus poemas y contactar con otros poetas más jóvenes que comienzan a despuntar.

Pero también ha seguido actuando, sobre todo en obras de teatro como ‘La Profesora’, de Eduardo Galán. Por ahora ha preferido refugiarse en algo mucho más comedido que el éxito televisivo, y disfruta escribiendo. Aunque siempre ha sido muy reservada con su vida privada. Pero también tuvo presencia política, aunque más en segundo plano, como confirmó en el medio Los Replicantes. «Estuvo en el círculo espiritual de Podemos. Desde ese círculo se intentaba aportar un lado humanista a la política. Fue muy interesante. Ahora ya no puedo estar porque no tengo tiempo».

Labró también una muy buena amistad con la actriz Verónica Forqué, a la que conoció en la serie ‘Pepa y Pepe’, además de coincidir con ella en una de sus apariciones en ‘La que se avecina’. Una de las últimas apariciones ante las cámaras de Isabel Ordaz fue precisamente en la capilla ardiente de su amiga Forqué, visiblemente afectada. «Era una gran amiga y ha sufrido mucho», explicó con la voz rota.