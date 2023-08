Isabel Ordaz atiza contra ‘La que se avecina’ ante lo que vivió dentro: «Mató a la comedia»

Si hay un personaje que ha marcado a Isabel Ordaz será sin duda el de Isabel, ‘La Hierbas’ de ‘Aquí no hay quién viva’. Por muchos años que hayan pasado y pese a que también formara parte del reparto de ‘La que se avecina’ todos recuerdan siempre el papel que interpretó en la serie de Antena 3.

De hecho, en los últimos tiempos no ha parado de viralizarse un vídeo del personaje de Isabel Ordaz en ‘Aquí no hay quién viva’ en el que dice estar cansada de que la comparen con Ana Rosa Quintana por su maternidad a los 49 años cuando Isabel quería quedarse embarazada de Juan.

Hace unos días, Isabel Ordaz visitó ‘Hoy por hoy’ en la Cadena SER e hizo balance de su paso por las dos comedias de los hermanos Caballero y dejó claro cuál de las dos le gusta más. Así, la actriz no duda en expresar lo orgullosa que está de ‘Aquí no hay quién viva’.

«Entré con bastante retranca e inseguridad, pero poco a poco y con la perspectiva de todos los años que han pasado, te diré que era una gran serie», asegura sobre la mítica comedia que emitió Antena 3 entre 2003 y 2006 y que a día de hoy sigue siendo uno de los productos más vistos en Netflix o Atreseries.

Así, Isabel Ordaz solo tiene palabras bonitas para ‘Aquí no hay quién viva’. «Era una serie de situación, una sitcom clásica, los guiones eran espectaculares, había un reparto extraordinario, había personajes tópicos y típicos pero que dentro de su mezquindad había ternura… Había momentos de debilidad donde era posible compadecerse del otro», rememora.

La crítica de Isabel Ordaz a ‘La que se avecina’

Pero parece que el bonito recuerdo que tiene de ‘Aquí no hay quien viva’ no lo guarda de ‘La que se avecina’. «Luego la comedia de situación desapareció», reconocía la actriz. «Sé de lo que hablo porque he estado tres años haciendo comedia de situación, pero cuando cambió la cosa ya no lo era. Todo estaba fundamentado en que la frase tenía que ser graciosa, ocurrente, ingeniosa. El ingenio mata la comedia», lamentaba Isabel Ordaz.

«La comedia necesita muchísimo tempo situacional. La comedia de situación no es tanto lo que se dice sino lo que sucede y las reacciones de los personajes. El efecto de la comedia no está en que tú digas algo super estrambótico sino en el contraplano, en cómo reacciones tú. Ahora se busca que el diálogo sea gracioso en todo momento y eso resta valor a la comedia«, sentencia.