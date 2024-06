Isabel Ordaz, de ‘La que se avecina’, desgarra con su lucha contra el cáncer: «Estoy viva de milagro»

Isabel Ordaz ha roto su silencio y ha revelado la enfermedad a la que se ha estado enfrentando los últimos años. La actriz de ‘La que se avecina’ ha revelado en una entrevista a Vanitatis que hace cinco años descubrió que padecía cáncer de colon. Con motivo de la presentación de su primer libro, ‘La vida en otra parte’, la madrileña se ha sincerado por primera vez cómo fue vivir esa lucha en silencio.

Su primer relato recoge precisamente las dificultades a las que se enfrentó hace ya cinco años, y es que, según explicó al citado medio, no fue un camino fácil. «Poco a poco, yo me vi secuestrada, anonadada por esta enfermedad…», explica la actriz, que hizo de la escritura su terapia particular.

«Necesitaba el uso de metáforas para crear otra realidad más allá de un lenguaje seco y muy poco compasivo, que es el que tiene el cáncer», asegura Isabel Ordaz, que supo también sacar el lado bueno de su delicada situación. «El cáncer suele dejarte, en el mejor de los casos, varios años entretenida, confusa, anonadada. Desde esa perspectiva, haces un repaso de ti mismo», señala la intérprete.

Isabel Ordaz: «Ni siquiera podía llorar»

La que una vez dio vida a Isabel en ‘Aquí no hay quien viva’ no se quedó ahí, y relató con pelos y señales su paso por el hospital. «Empiezas a ser una persona muy dependiente del cariño de los amigos, del cuidado de la gente, de la amabilidad de los enfermeros o de las enfermeras e incluso de los propios especialistas», comienza asegurando la actriz.

«Tu futuro empieza a ser inestable o incierto. Todo se altera, todo adquiere otra dimensión. Te quedas como perpleja. Ni siquiera podía llorar… De repente eres un número, interesan los informes clínicos, tu metabolismo o cómo responden tus leucocitos», confiesa Isabel Ordaz. Y la madrileña quiso dejar claro que es consciente de lo afortunada que es por poder compartir su lucha tras haberlo superado.

«Yo estoy viva de milagro, y hay muchos cánceres que se están curando. Lo que hace unos años significaba muerte, ahora es una segunda oportunidad de vivir», sentencia la actriz de ‘La que se avecina’, que espera poder ayudar a más personas en su situación a través de su nueva publicación.