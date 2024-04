Qué es ‘La Academia’, la nueva serie de Prime Video: un culebrón adolescente en el mundo del fútbol

Es verdad que, pese a ser un deporte mayoritario en nuestro país (de hecho, el más seguido, pero de lejos), no tenemos mucha ficción centrada en el mundo del fútbol. Quizá porque sea difícil grabar los momentos en los partidos, o porque no haya una apuesta real, pensando que los espectadores no se van a enganchar igual. Pero quizá el foco estaba mal puesto. Si algo nos enseñó ‘Ted Lasso‘, es que se puede hacer una serie deportiva, y que pueda gustarle a todo el mundo, incluso si no has visto un partido de fútbol en tu vida. Y eso intenta conseguir ‘La Academia’, la nueva serie de Amazon Prime Video, que ha estrenado ya todos sus capítulos.

‘La Academia’, creada por Pablo Bartolomé (guionista de ‘HIT‘), Jacobo Delgado (guionista de ‘Cuéntame’) y Laura León (‘Desaparecida’), tiene 8 episodios y un reparto plagado de nuevas estrellas. Entre ellas nos encontramos a Ton Vieira, (‘HIT‘) Marc Soler (‘UPA Next‘), Mía Sala-Patau (‘Esto no es Suecia‘), Rita González, Bachir Sam y Ebony Bidjrakou. Pero además destacan actores actores consagrados como Paco Tous, Diego Martín, Bárbara Goenaga, Luka Peros y Marc Martínez.

La serie de Prime Video busca llevar la fórmula ‘Élite‘ a los campos de fútbol. Es decir, choque de clases y líos amorosos. Pero sin asesinatos. Al menos, en los primeros capítulos que nos han facilitado a la prensa para hacer esta crítica. ‘La Academia’ sale airosa de esta fórmula, pese a que replique todos los clichés que llevamos viendo treinta años en televisión, y quizá su pecado sea no arriesgar en ningún momento.

¿De qué va ‘La Academia’?

La Academia es el centro de formación del Apolo FC, uno de los mejores clubes del fútbol del mundo, donde chicos y chicas luchan por un sueño compartido: triunfar en el primer equipo. Adrián, capitán del juvenil masculino e hijo de una antigua leyenda del club, ve amenazada su posición en el equipo cuando su entrenador Willy descubre a Jairo, recién aterrizado de Colombia, con un talento innato.

El fútbol como eje central

La serie comienza con Bellido, interpretado por Paco Tous, el Director de La Academia, dando reconocimientos a los mejores jugadores y jugadoras del equipo. Y en ese momento del principio ya comenzamos a ver ciertas rivalidades y tensiones, tanto entre los jugadores como con los adultos. Esta Academia busca dar rentabilidad al club y alimentar de estrellas al primer equipo. Así que la presión siempre es alta, y muchas veces, los propios jóvenes ceden ante ella.

Y esa es precisamente la fuerza de la serie de Prime Video, aunque no acabe de arriesgar y caiga en los mismos tópicos de siempre. Pero se agradece que saque temas a la palestra relacionados con el deporte de alto nivel. Es decir, trastornos de alimentación, homosexualidad encubierta, presión social y violencia machista. Todos ellos no acaban de explotar, y acaban más rascando la superficie pero sin profundizar del todo. Aunque sí que hay alguna novedad, como una relación tóxica entre chicas, y la diferencia en el fútbol de cómo se trata la homosexualidad. Mientras una de las protagonistas habla de ello con total naturalidad, el personaje de Adrián (al que da vida Marc Soler) lo llevará en secreto.

Jairo llega para revolucionar La Academia. / Sony-Prime Video

Pero aquí lo importante es el fútbol como eje central, como deporte unificador de clases y de tipos de persona. Porque tenemos la llegada de Jairo (de nuevo, un auténtico cliché con patas, ya que es inmigrante, rebelde, y llega el ‘salvador blanco’ a hacer de él una estrella y sacarle de las calles). Interpretado por Ton Vieira, su presencia en el vestuario revolucionará al equipo, y sobre todo a Adrián, que empezará a plantearse ciertas cosas cuando acaben los dos enfrentados casi desde el primer día.

Un culebrón juvenil muy entretenido

Aunque habría que añadir que poco arriesgado. Porque ‘La Academia’ no arriesga en ningún momento en sus formas. Todo está rodado de una manera sobria y fácil, con planos picados y generales en los partidos de fútbol; y plano contraplano en las conversaciones. Todo está correcto. Quizá demasiado, y se eche en falta un poco de valentía a la hora de abordar ciertos momentos de la serie.

Pese a ello, ‘La Academia’ es muy entretenida. Porque los culebrones juveniles siempre funcionan. Y en eso la serie de Prime Video destaca, porque consigue equilibrar todas las tramas y no dejar a nadie de lado. Porque tenemos tramas de los personajes adultos, como la protagonizada por Tomás (Diego Martín), exestrella del Apolo FC, metido a representante y padre de Adrián, al que quiere formar a su imagen y semejanza. O las dificultades por las que pasa Toni (Bárbara Goenaga), directora de la residencia y psicóloga, cuya prioridad son los estudiantes y no le importa pelearse con quien sea por ellos.

También tiene más presencia, y se agradece, el equipo femenino de fútbol. Gracias a nuestra selección campeona del mundo, el fútbol femenino está en auge, y se nota en el enfoque de ‘La Academia’, dándole el protagonismo que se merece. Aunque recicla viejas tramas, como la de un entrenador del equipo demasiado agresivo (es poco menos que un dictador) y que se pasará a la hora de presionarlas. Quizá habría sido más interesante al revés, pero aún así, funciona.

Demasiada presión para el equipo femenino. / Sony-Prime Video

Interpretaciones correctas sin grandes alardes

En el reparto encontramos a todo tipo de intérpretes. Unos más acertados que otros. Y si hay un problema en ‘La Academia’ es que a la gran mayoría de actores jóvenes no se les entiende. Hay muchos momentos en los que cuesta discernir qué están diciendo, sobre todo por culpa de la vocalización. Al tratar de ser tan naturales, se pierden un poco por el camino. Se salvan Marc Soler y Rita González, los dos que más destacan entre el reparto juvenil.

En cuanto a los actores más consagrados, destaca un Diego Martín que quizá replique demasiado su papel en ‘Élite’, o una Bárbara Goenaga que tiene, de lejos, el personaje más interesante. A falta de ver el resto de capítulos, ‘La Academia’ funciona en su intención de acercar el fútbol al espectador más joven con tramas que enganchan, porque al final el deporte es la excusa para contar otro tipo de historias. Falta riesgo, sí. Pero los temas necesarios están ahí, solo falta profundizar.