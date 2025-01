El último pelotazo de Prime Video: Una adictiva serie policiaca de los creadores de 'Ley y Orden' con ocho episodios

Si hay un tipo de serie en el que se está especializando claramente Amazon Prime Video, ese es el género del thriller policiaco. Ahí tenemos los ejemplos de la maravillosa 'Reacher', que estrenará tercera temporada este próximo mes de febrero. También la reciente 'Cross' que, pese a que no ha conseguido el mismo éxito, sí que se ha instalado como una de las apuestas seguras de la plataforma. Y ahora nos llega 'On Call', una serie creada por Tim Walsh y Elliot Wolf (creadores de la mítica 'Ley y orden), y que nos monta directamente en un coche patrulla.

Un drama policial situado en Long Beach, California, que ayuda a redefinir un género ya bastante trillado. Porque aquí no estamos ante una buddy movie de manual, sino que nos enfrentamos más a situaciones de denuncia social, mezclando drama y acción a partes iguales. Con Troian Bellisario de protagonista (la conocemos de 'Pequeñas mentirosas'), nos subimos en el coche de los agentes Traci y Alex. Una experta. Otro novato. Sus visiones chocarán. Su experiencia será clave.

Además, 'On Call' trata de innovar en su apartado visual, mezclando grabaciones de cámaras corporales, cámaras de salpicadero y teléfonos móviles. Al principio la ficción de Prime Video puede marear o desubicar, pero poco a poco, a lo largo de los 8 episodios, entramos de lleno en el juego. Los propios creadores defienden así su decisión estética. "Queríamos que el público viviera el día a día de los agentes, no solo como policías, sino como seres humanos enfrentados a dilemas morales y emocionales en cada turno".

Eriq La Salle, que no solo es uno de los protagonistas, sino también dirige la mitad de los episodios de 'On Call', también habló para The Wrap sobre el reto que supone rodar una serie así. "El desafío era encontrar el equilibrio. ¿Cuántas cámaras corporales utilizamos? ¿Cuánto cuesta la cámara? Cuando haces algo por primera vez, no tienes una fórmula. La fórmula la creas tú. Hay que saborearlo un poco más, disfrutarlo un poco más, un poco más esto, un poco menos. Fue un desafío".

Así es 'On Call', la serie de Amazon Prime Video

A través de la agente formadora Traci Harmon y el novato Alex Diaz veremos cómo las dificultades del trabajo afectan a la condición humana. Harmon abrirá los ojos gracias a un chico de la calle, y Diaz aprenderá que ser policía no es blanco o negro, tiene matices grises.

En el reparto de la producción de Prime Video, destacan Troian Bellisario, Brandon Larracuente, Monica Raymund, Robert Bailey Jr., Lori Loughlin, Eriq La Salle, Mac Brandt y Rich Ceraulo Ko.