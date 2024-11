Crítica a temporada 15 de 'La que se avecina': Un inicio irregular repleto de caras conocidas y regresos

Quién nos iba a decir que en 2007 iba a nacer una serie spin-off de 'Aquí no hay quien viva' que se iba a mantener hasta nuestros días, estrenando su 15ª temporada. Estamos hablando de 'La que se avecina', por supuesto. La serie que dio mucho que hablar ya desde sus inicios. Primero porque 'Aquí no hay quien viva' era una ficción muy querida por el público, y su abrupto final nos pilló a todos por sorpresa. Segundo, por rescatar a casi todo el reparto pero colocándole en nuevos personajes que no acabaron de encajar. Y, por último, su humor de trazo grueso, algo rancio ya a estas alturas. Pero aún así, ha conseguido mantenerse con vida, y este 18 de noviembre llega su temporada número 15 a Prime Video.

Con el estreno de golpe de tres episodios, 'La que se avecina' seguirá a capítulo semanal hasta culminar en su final de temporada el próximo 23 de diciembre. Justo antes de Navidad. La ficción creada por los hermanos Caballero ha visto pasar de todo. El reparto ha ido y venido en multitud de ocasiones. Pero si algo ha caracterizado esta última época, es su cambio de localización. Los vecinos dieron el salto no solo de Telecinco a Prime Video, sino del Mirador de Montepinar a la calle céntrica de Contubernio. Ese cambio sentó muy bien a la serie, dinamizando relaciones que ya estaban oxidadas, y con un cambio en el humor, haciéndolo un poco más moderno y avanzado.

Porque sus personajes se han quedado en el cuñadismo más rancio muchas veces. Hasta que por fin se ha entendido que todos son una parodia. Amador, el más problemático de ellos (sobre todo porque era muy imitado por los niños), es un perdedor de manual, machista, homófobo y bastante desfasado. Pero Pablo Chiapella, que es de lejos el que mejor entiende dónde está (al igual que Jordi Sánchez y su Antonio Recio), ha evolucionado con él. No quiere mostrarle como un héroe, sino como un fracasado que no sabe qué hacer con su vida. Así comienza esta nueva temporada, con un Amador totalmente perdido, pese a haber conseguido por fin ser propietario.

Los vecinos de Contubernio, siempre metiéndose en líos.

Su búsqueda de trabajo es una de las tramas que vertebran este inicio de temporada, desde conductor de tuktuk turístico hasta gerente del bar de Bruno. Sus diálogos suelen ser los mas divertidos, también gracias al buen hacer del propio Chiapella. Aunque, al igual que sus compañeros de reparto, parece estar algo perdido, sobre todo en el primer episodio. La sobreactuación y el histrionismo siempre han sido marca de la casa en 'La que se avecina'. Ya desde los comienzos, nunca se ha apostado por las sutilezas, sino todo lo contrario. Pero en esta temporada 15, sobre todo en el primer episodio, está demasiado llevado al extremo. Todos parecen estar esforzándose demasiado por decir la línea de diálogo más divertida, o por poner la expresión facial más rocambolesca.

Todo eso genera rechazo en el espectador, que ve los ritmos acelerados, casi como si estuviera a la velocidad doble de reproducción. Según va avanzando el episodio, las aguas se van calmando, y todo comienza a volver a su cauce. Pero se trata de un primer episodio bastante irregular y que no ofrece nada nuevo. Ya en el segundo capítulo, con la llegada de María Adánez, las cosas toman otro cariz. Y aunque la actriz también se presta a ese 'histrionismo griteril' propio de la serie, ayuda a calmar los ánimos y a enfocar mejor las cosas. Su trama parece una de las más interesantes para lo que resta de temporada. Sobre todo por sus choques con Menchu, a la que da vida Loles León. Y sí, hay referencias a 'Aquí no hay quien viva', sobre todo cuando la llama pija.

María Adández regresa a 'La que se avecina'.

Sí que se echa de menos la presencia de secundarios como Fernando Tejero, aunque sabemos que aparecerá en la temporada. Pero se agradece que el personaje de Bruno, interpretado por Luis Merlo, tenga una trama mucho más adulta y mejor. Aunque falta un poco de crítica, 'La que se avecina' explora la soledad de vivir sin nadie a tu lado. Le pasa a Bruno, le pasa a Amador. Aunque si destacamos la trama de Bruno, tenemos que hacer lo contrario con la de los okupas. Sí, puede que sea humor marca de la casa, pero no aporta nada más allá de chascarrillos muy desfasados y unas actuaciones los tres okupas bastante desechables y pobres. Es verdad que su presencia ayuda a crear situaciones de caos entre los vecinos, pero es una trama que recuerda demasiado al pasado de la serie, que tanto esfuerzo hace por dejar atrás.

Así que esta temporada 15, aunque empieza de manera muy irregular, todavía tiene espacio para crecer. Aunque es una temporada más corta, solo de 8 episodios, pasan tantas cosas en cada capítulo que no se nota. El reparto se entiende ya a la perfección. Son muchos años codo con codo. Y aunque las nuevas incorporaciones no han acabado de calar, los clásicos como Jordi Sánchez, Macarena Gómez o Eva Isanta siguen dando vida a la calle Contubernio. Eso sí, aún nos queda ver el regreso de Adrià Collado, que se reencontrará 20 años después con Luis Merlo (dieron vida a Fernando y Mauri). O la muerte de Vicente Maroto (Ricardo Arroyo), que promete darnos el momento emotivo de la temporada, y quizá uno de los más emocionantes de toda la serie. Porque recordemos que es un personaje que ha estado en 'La que se avecina' desde el principio.

Así es la temporada 15 de 'La que se avecina'

En esta decimoquinta temporada, los vecinos de Contubernio 49 se enfrentan a múltiples desafíos. Amador luchará para crecer como persona y superar su minusvalía, Antonio competirá con una esposa empoderada, Bruno con su soledad, Maite con su ruina personal, Menchu buscará nietos y un gran amor, Fina eludirá a la justicia, Greta pondrá picante a su matrimonio, Victoria Rafaela luchará por su vida...