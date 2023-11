Jordi Sánchez de ‘La que se avecina’, al borde la muerte, corta el aliento con su testimonio

Jordi Sánchez, el actor que da vida a Antonio Recio en ‘La que se avecina’ ha concedido una de sus entrevistas más sinceras y emotivas en el podcast ‘Nude Project Podcast’. Allí, el intérprete ha conmocionado a todos al recordar la neumonía provocada por el covid que le llevó a estar 23 días en coma.

«Cogí el Covid, y después de ocho días de fiebre fui al hospital, y tal como entré, me dijeron: ‘Te vamos a intubar’. Llamé a mi casa a Barcelona. Yo no me encontraba muy mal ni nada, y me durmieron 23 días», ha explicado Jordi Sánchez sobre la peor experiencia de su vida.

El coma le llevó a tener «unas alucinaciones brutales». Hasta tal punto que cuando se despertó creyó «que estaba en Colombia». «Luego te despiertas como si tuvieras 35 años más, porque no podía andar, no podía comer, cogía la Tablet para ver una peli y me pesaba como si fuera una mesa…», recuerda el actor de ‘La que se avecina’.

La reflexión de Jordi Sánchez: «Entendí que nos podemos morir de un día para otro»

Otra de las alucinaciones que tuvo cuando despertó le llevó a creer que su hijo había muerto. Un terrible momento que Jordi Sánchez aún recuerda con espanto: «Recordaba todo el entierro, todo el funeral, todo. Entonces, cuando me dijeron que estaba vivo, claro, yo me puse a llorar… Un pollo ahí en el hospital que te cagas».

El actor ha comparado sus alucinaciones con la de su compañero Antonio Resines, quién también estuvo mucho tiempo en coma por culpa del covid: «A mí me dio por la parte negativa, Resines negociaba con Hitler la paz europea. A él también le pasó lo mismo, lo durmieron, y también tenía muchas alucinaciones».

A raíz de esta horrible experiencia, Jordi Sánchez ha hecho una reflexión: «Lo que vi es que todos nos podemos morir de un día para otro, eso es lo que entendí». Su paso por el hospital ha hecho que ahora se de cuenta de lo «frágil» que es el cuerpo humano. «Estás haciendo una serie y, al día siguiente, no puedes ni andar», ha concluido.