Fernando Tejero comunica por qué tiene que apartarse de 'La que se avecina' en su temporada 15

Marc Giró se ha convertido, junto a David Broncano, en la gran revelación de la temporada en TVE. Este martes, 29 de octubre, 'Late Xou' ha contado con la presencia de Fernando Tejero y Javier Rey, además de la colaboración habitual de Yolanda Ramos.

Entre otros temas, Fernando Tejero ha hablado de su participación en los próximos episodios de 'La que se avecina' con su personaje de Fermín Trujillo. A raíz de esto, ha dado un pequeño disgusto a todos los seguidores de la ficción de Telecinco, y es que, según ha reconocido, su aparición será muy discreta en la nueva temporada que estrenará Prime Video el próximo 18 de noviembre.

El actor acudía al programa de Marc Giró para promocionar 'Camino al zoo', su actual obra de teatro, sobre la que ha contado algunas anécdotas relacionadas con su experiencia sobre las tablas. Además, ha reconocido su fascinación por Ana Belén. Esto llevaba al presentador a proponerle un juego. Debía reconocer partes del cuerpo aisladas de mujer y acertar si se trataba de la cantante o de otra persona anónima. Sorprendentemente, acertaba la inmensa mayoría.

Como cabía esperar, Fernando Tejero también ha hablado de su trabajo en 'La que se avecina', que acaba de renovar en Telecinco por dos temporadas más. Aunque ha preferido no avanzar nada de las nuevas entregas, sí que ha revelado cuál será su presencia en la temporada que está a punto de estrenarse en Prime Video, antes de dar el salto a Telecinco.

Fernando Tejero confirma su escasa presencia en lo nuevo de 'La que se avecina'

Será el próximo 18 de noviembre cuando la decimoquinta temporada de 'La que se avecina' esté disponible en el canal de pago. "Estás con Amenábar y también con 'La que se avecina'. Estás partiendo la pana", ha bromeado Marc Giró, tras sacar el cartel promocional de la serie de los hermanos Caballero.

Era en ese momento cuando, algo inseguro por si metía la pata, Fernando Tejero anunciaba algo que no iba a gustar nada a los seguidores de la ficción. "No sé si lo tendría que revelar, pero salgo en un capítulo solamente", comunicó el actor, adelantando su escasa participación en los próximos episodios de la comedia. Tras lo cual, explicaba los motivos que le obligaban a apartarse esta próxima temporada: "Estaba en la peli de Amenábar y también en otros proyectos".

"Vuelve 'La que se avecina' y Fernando Tejero va a estar ahí, aunque sea en un capítulo", ha celebrado el presentador de 'Late Xou'. "Ahí estoy", confirmaba el actor. Sobre su presencia en la película de Alejandro Amenábar, tampoco ha podido dar ningún detalle al respecto por motivos de confidencialidad: "Por ahora, no me dejan mucho, pero me he enamorado de Amenábar. A partir de trabajar con él entiendes por qué es tan genio".

Sobre su personaje, reconoce que "me ha regalado el personaje más bonito de la película". Según ha explicado, "se llama Blanco de Paz y es una marica mala. No puedo decir más, pero ya he dicho mucho". "¡No me lo pierdo!", ha sentenciado el presentador catalán.