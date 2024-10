El encendido arranque de Marc Giró en ‘Late Xou’ sobre el fichaje de David Broncano en TVE

‘Late Xou con Marc Giró’ regresó este martes, 8 de octubre, con su segunda temporada a La 2 de TVE. Lo hizo con Maruja Torres y Antonio de la Torre como invitados y un monólogo inicial en el que el catalán no dudó en salir en defensa de David Broncano tras su irrupción en la cadena pública.

Había mucha expectación por la vuelta del late show. De hecho, arrancó esta segunda temporada con récord de audiencia al cosechar un buen 4,7% de share y 464.000 espectadores. Un excelente dato para una cadena como La 2. ‘Late Xou’ se estrenó con un aplaudido número musical de apertura protagonizado por el propio Marc Giró, como si de un cabaret se tratase, con plumas rosas incluidas.

Tras este espectacular arranque, Marc Giró procedió a hacer su monólogo inicial. En él abordó los dos temas que tienen «revuelta» a España. «España está revuelta por dos motivos fundamentales», comenzó diciendo. «El primero, el tema de la financiación singular para Catalunya que va a conseguir que yo tenga más problemas socioafectivos por ser catalán que por ser mariquita», bromeó.

«Me cruzo con gente que me mira mal porque piensa que les voy a robar la cartera. Toda mi vida reprimiendo la pluma, por favor, y ahora resulta que habría tenido que disimular el acento», prosiguió el cómico. Acto seguido, sorprendió con un alegato en defensa de su compañero, David Broncano.

Marc Giró sale en defensa de David Broncano

«Está todo muy revuelto también por culpa de las noticias falsas y los bulos. Hay que acabar con esto radicalmente, es una plaga», continuó, refiriéndose a todo lo publicado estos últimos meses sobre la llegada de Broncano al ente público. Marc Giró tiró de humor para recordar que «se ha publicado que David Broncano quiere romper España, ¡esto no es verdad, es un bulo! ¡A ver si os informáis mejor!».

Siguiendo con el desmentido de fakes-news, el presentador recordó que «también se ha publicado que Broncano cobra 14 millones de euros por presentar ‘La Revuelta’. Por favor… eso tampoco es verdad. Él mismo lo ha desmentido, ¿cómo va a cobrar 14 millones de euros ese señor? ¡El que cobra 14 millones por presentar esto soy yo!».

«Se ha publicado que Pedro Sánchez ha sido quien personalmente ha colocado a dedo al pobre de David Broncano en TVE con lo bien que estaba en la cosa especial donde estaba. ¡Eso también es falso! Pedro Sánchez a quien ha colocado aquí es a mí. Porque yo, a causa de este cuerpo diseñado para el pecado, valgo más por lo que digo. Si yo hablara y mostrara unas diapositivas que tengo en una caja fuerte en Suiza se cae España», continuó Marc Giró, con su habitual tono humorístico.

El comunicador ironiza con que su programa está diseñado desde Moncloa

Siguiendo con la broma, comentó también que «Pedro Sánchez me llamó y me preguntó qué quería por mi silencio. Le dije que un programa de cocina diario no. Le pedí presentar el Telediario de la noche, y acabé con un late night copiando a los americanos».

Por último, Marc Giró ironizó con que su programa está diseñado desde Moncloa: «Si no hay un cámara nos mandan a un ministro para sustituirlo. El otro día estuvo Félix Bolaños de regidor, pero también ha estado Montero para ponernos los tickets y Óscar Puente para los taxis, porque como nos ponga un tren, tela…», sentenció.