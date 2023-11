‘La Resistencia’ airea el dinero que gana Pablo Chiapella en ‘La que se avecina’: «Está forrado»

Este miércoles 29 de noviembre, Ernesto Sevilla y Pablo Chiapella visitaron juntos ‘La Resistencia’ para promocionar ‘La Navidad en sus manos’, la nueva película de Santiago Segura que se estrenará el próximo 1 de diciembre. Tras una divertida entrevista, el actor Pablo Chiapella que se pone en la piel de Amador en ‘La que se avecina’ se enfrentó a las preguntas clásicas de Broncano: cuánto dinero tiene en el banco y sexo en el último mes.

«¿Dinero en el banco?», preguntó, como viene siendo habitual David Broncano. Pablo Chiapella se echó a reír, ante lo cual su compañero soltó: «¡Dilo! Está forrado, está forrado. Tiene muchísimo dinero, muchísimo dinero. No gasta nada, se lo guarda todo”. Un comentario que provocó las carcajadas de el actor de ‘La que se avecina’.

Pablo Chiapella a Ernesto Sevilla: «Este es gilipollas»

Acto seguido, Pablo Chiapella explicó que «yo tengo una cría pequeña, Valentina, y la estoy educando en los valores. Le he dicho siempre: ‘Sé tú misma. Eres lo que eres, no lo que tienes. No alardees’. Como para ahora venir a un programa de máxima audiencia a decir que yo os entierro en billetes a los cuatro». A lo que Ernesto Sevilla añadió: «A Broncano a lo mejor no, ¿eh?». Y su compañero le dio la razón: «A Broncano no, porque alguna publi gorda ha hecho, y ahí se trinca».

No obstante, el cómico ha salido en defensa del actor: «Chiape lleva muchos más años llevándose la pasta gansa». «Ay, por favor, es que es gilipollas», sentenció Pablo Chiapella, entre risas.

Por lo demás, los dos actores hicieron una entrada espectacular, con Chiapella en la tirolina y Sevilla en la nevera. Además, abofetearon a dos espectadores que llenaron sus caras con polvos de talco en un momento absolutamente surrealista. Y es que, con estos dos pedazos de cómicos en el mismo escenario, las risas están garantizadas.