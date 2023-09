El creador de la serie ‘HIT’ dispara un recado a TVE y clarifica su futuro: «No volverá»

Parece que por ahora TVE no tiene previsto emitir ninguna ficción en su prime time durante esta temporada. Así, en la promo de temporada que ha lanzado la cadena pública tan solo aparece ‘Cuéntame cómo pasó’, cuyo estreno de la última temporada está previsto para finales de año. Pero no hay ni rastro de ‘HIT‘.

Así, en la promo lanzada por TVE aparecen las tres grandes apuestas de entretenimiento para este otoño como ‘El conquistador’, que además contará con debates semanales, la octava edición de ‘MasterChef Celebrity’ que se estrena este jueves y la segunda edición de ‘Dúos increíbles’.

En ficción aparece el estreno de ‘Salón de té La Moderna’, su nueva serie diaria que hará tándem con ‘La Promesa’ y con ‘La Plaza’, el nuevo magacín de tarde que conducirá Jordi González. Pero no ‘HIT’ pese a que su tercera temporada lleva grabada hace un año.

El hecho de que TVE se olvide de ‘HIT’ una vez más pese a que la anunciara en febrero de 2023 y no haya visto la luz ha hecho que Joaquín Oristrell, su creador, no se haya contenido mostrando su malestar con la cadena pública.

«¡HIT no volverá esta temporada! Aunque me duele en el alma, pinta que HIT no volverá… ¿Por qué? Es una pregunta que no puedo responder, quizá RTVE y quien decide la programación pueda hacerlo», escribía el guionista y creador de la serie de Daniel Grao.

Resulta incomprensible que TVE se haya olvidado de ‘HIT’ pues la tercera temporada de la serie fue presentada el pasado 14 de marzo durante el Festival de Cine de Málaga en un acto abierto al público en el Teatro Soho de Antonio Banderas. Sin embargo pese a esa puesta de largo y que la serie funcionara bien en audiencias durante sus dos primeras temporadas, la ficción sigue guardada en un cajón.

Daniel Grao, a la cabeza del reparto de ‘HIT’

Daniel Grao encabeza de nuevo el reparto de ‘la ficción ‘HIT’ retomando su papel de Hugo. Junto a él veremos a Abi (Francisca Aronsson), Tom (Ton Vieira), Christian (Juan Grandinetti), Marc (Roger Sahuquillo), Nora (Andy Duato), Israel (Mitch Martín), Julia (Carlota Trueba), Yol (Miranda Gallego) y Sergio (Josito Peña).

Además de todos estos personajes, el reparto estará encabezado también por otros fichajes de lujo como Cristina Alcázar (‘Cuéntame cómo pasó’, ‘Física o Química’), Carmen Balagué (‘Cuéntame cómo pasó’, ‘Aquí no hay quién viva’), Nur Levi (‘Punta escarlata’), Mario Gas, entre otros actores.