Roberto Leal abronca así a Adriana Torrebejano en ‘Pasapalabra’ por incumplir las normas

No es fácil ver a Roberto Leal enfadado en ‘Pasapalabra’. Sin embargo, en algunas ocasiones, los invitados famosos que acuden al programa para ayudar a los concursantes le hacen perder la paciencia. Y eso es lo que le ha pasado este martes 26 de diciembre con la actriz Adriana Torrebejano, quien ha acompañado a Moisés Laguardia en el equipo naranja.

«Hacía tiempo que no venía. Ya me estaban echando la bronca en Instagram», ha bromeado la catalana al ser presentada por Roberto Leal. En su equipo se encontraba el también actor Álex García, que también llevaba tiempo sin acudir al programa. Así lo ha reconocido él mismo, entre risas: «La última vez que vine, el público era de cartón», recordó, haciendo referencia a los tiempos de pandemia.

Durante la prueba de ‘La pista’, Adriana Torrebejano intentó ayudar a su compañero, algo que no gustó nada al presentador. Álex García y Marisa Jara se han enfrentado en la prueba musical, donde ha sonado ‘Lo malo’, el famoso tema de Aitana y Ana Guerra. Aunque a la modelo le sonaba el inicio de la canción, el actor no tenía ni idea de qué tema podía ser.

Roberto Leal abronca a Adriana Torrebejano: «Estate quieta»

Por eso, su compañera, que lo tenía claro, no ha dudado en levantarse de su asiento para chivarle la respuesta. Pero antes de que la actriz pudiera decirle nada, Roberto Leal se ha levantado también de su asiento para pararle los pies: «¡No, no puedes! ¡¿Dónde vas?! Siéntate ahí».

Ella ha intentado justificarse, alegando que solo quería bailar con Álex. Pero esta excusa no le ha valido al presentador, que finalmente ha tenido que ponerse serio con la intérprete: «¿Cómo que vas a bailar? Estate quieta». Cabe recordar que una de las normas fundamentales de ‘La pista’ es que los concursantes no pueden ayudar a ninguno de sus compañeros.

Ante la bronca de Roberto Leal, Adriana ha insistido en que solo quería bailar junto al actor. «Que no iba a decir nada, solo iba a bailar», ha vuelto a dejar claro la actriz catalana, que no podía parar de reír. Finalmente, el comunicador andaluz le ha tenido que pedir a Moisés Laguardia que sujetase a la invitada para evitar que volviese a hacer trampas. Cuando la prueba ha terminado, ella ha bromeado con lo ocurrido: «Estoy atada. ¿Por qué me habéis atado?».