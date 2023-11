Laura Caballero revela por qué no puede regresar ‘Aquí no hay quien viva’: «Muy triste»

Desde su fin en 2005, son muchos los seguidores que fantasean con una reunión de ‘Aquí no hay quien viva’. Y no, no les vale con ‘La que se avecina’. Los más fieles a la mítica ficción de Antena 3 llevan años pidiendo a Alberto y Laura Caballero una nueva entrega de los vecinos de Desengaño 21. La cocreadora de la serie, se ha pronunciado de una vez por todas sobre las posibilidades de este reencuentro.

No hay proyecto en el que Laura Caballero no esté presente. La segunda temporada de ‘Machos Alfa’, otra nueva entrega de ‘La que se avecina’ o la creación de una nueva serie, que verá la luz como ‘Muertos S.L’. La directora no ha parado en las últimas décadas, pero los fans siguen pidiéndole lo mismo. ¿Qué ocurre con el reencuentro de ‘Aquí no hay quien viva’? 20 años después de su estreno, la cocreadora se ha pronunciado.

En 2005, la comunidad de vecinos de Desengaño 21 cerró sus puertas para siempre, pero para muchos nunca se fue. Actualmente muchos seguidores de la ficción disfrutan de los episodios en plataformas como Netflix, Prime Video o Atresplayer pero la gente quiere más. Es por eso que Laura Caballero, creadora de la serie junto a su hermano, Alberto Caballero, lo ha dejado claro de una vez por todas.

¿Es posible el regreso de ‘Aquí no hay quien viva’?

Reparto de ‘Aquí no hay quien viva’.

«Hacer un reencuentro ahora sería muy triste», explicó Caballero en una reciente entrevista en La Caja de Música. Aseguró que ha escuchado las peticiones, pero no le parecería adecuado tratar de recuperar la icónica ficción. «Faltan demasiados de los súper importantes«, apuntó la guionista, que cerró la puerta de forma tajante a cualquier esperanza de reencuentro.

«Para mí sería una cosa muy amarga. No sería un reencuentro alegre«, señaló la creadora de la amada ficción. Laura Caballero quiso explicar así que el regreso de la serie no sería lo mismo sin personajes que ya no están entre nosotros, como Mariví Bilbao en su papel de Marisa, Emma Penella como Concha o Eduardo Gómez como Mariano Delgado.

A esto se añade la delicada situación de José Luis Gil, el mítico Señor Cuesta, que sigue recuperándose del ictus que sufrió a finales de 2021. Santiago Ramos, mejor conocido como Andres Guerra también se vio obligado a abandonar los escenarios tras conocer su diagnóstico de parkinson. Por lo que el reencuentro sería algo reducido.

A lo que no cierra la puerta es a un regreso de ‘El Pueblo’, la ficción de Prime Video y Mediaset que vio su fin en la cuarta temporada. «De momento no estamos trabajando en él, por diferentes historias, y es una pena porque es una de las series más vistas en plataformas. Nunca se sabe», sugirió Laura Caballero.