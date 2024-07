Carlota Boza avisa del final definitivo de ‘La que se avecina’ y cuándo se acaba la serie

La serie ‘La que se avecina’ está inmersa en el rodaje de su temporada 15, la tercera que se rueda en el nuevo edificio, sitio en la ficticia calle Contubernio, 49. De este modo, son tres ya las temporadas desde que los vecinos más alocados de la televisión dejaron atrás Mirador de Montepinar para vivir en el edificio del centro junto a unos nuevos vecinos, igual o más divertidos.

Sin embargo, hay rumores de que ‘LQSA’ podría finalizar con la temporada 15. El motivo no es otro que contractual, ya que, tal y como informaron al comienzo de esta nueva etapa, Mediaset, Prime Video y Contubernio (la productora de los hermanos Caballero) habrían firmado rodar en paquete las tres temporadas, pero no hay nada resuelto sobre la continuación de la misma y el principal conflicto sería económico.

De ello hemos hablado en exclusiva con una de las protagonistas de la serie, Carlota Boza, que interpreta a Carlota, la hija de los Cuquis, Amador y Maite, en ‘La que se avecina’. La propia actriz nos confirma sus temores de que la serie pueda acabar con la temporada que están rodando y apuesta por ello.

Carlota, se ha anunciado que podría darse el regreso de ‘Aída’, ¿qué serie te gustaría que volviera?

– Friends. Que sea factible, ya no sé. O ‘Los Serrano’, que era guay.

¿Qué papel te gustaría tener en ‘Los Serrano’?

El papel de África en su momento, algo así.

Si tuvieras que disfrazarte de un personaje de una serie y venir aquí, al Lola Lolita Land, ¿de quién sería?

Me está saliendo Emilio, de ‘Aquí no hay quien viva’, pero la verdad es que no me iba a quedar muy bien el look. Entonces, igual algo un poco más mono. ¡Ay, Hannah Montana me encantaba. Sí, y Sharpey también me encanta. No sé por qué he pensado directamente en ‘Aquí no hay quien viva’, no lo entiendo. Será porque la he visto hoy, entonces. Me la veo todos los días, pues al final, lo que te viene.

¿Cómo estás? ¿Grabando a tope ‘La que se avecina’?

– Sí, estamos ahora con la temporada 15 y… hay cositas.

¿Temporada 16?

– Sería ser muy positivo. Yo creo que se queda en la 15, pero es una apuesta mía, no tengo conocimiento ni nada. Yo creo que la 15 es la última, pero no tengo ni idea. Además queda como muy cuadrado. 15 está bien.

¿Cuál es el salseo de tu vida? Que hayas escuchado y digas: ‘esto no puede ser real’…

– Dios, es que he escuchado tantos salseos, porque fíjate, entre un evento y otro… Una actriz que conozco que se ha liado con un futbolista súper top y él se ha ido con su ex otra vez. Además, es futbolista muy fuerte, no es de España.